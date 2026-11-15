La mañana del sábado, una enorme delegación conformada por 350 personas, entre estudiantes, docentes y sabios indígenas de Nopoki, el programa de educación intercultural bilingüe la Universidad Católica Sede Sapientae en Atalaya, desembarcó en el puerto de Pucallpa luego de casi 15 horas de viaje fluvial con la ilusión de participar del encuentro con el papa León XIV en esta ciudad.

MIRA AQUÍ: El Papa y su pueblo

El grupo está integrado por representantes de los pueblos asháninka, ashéninka, yine, ese eja, shipibo-konibo, awajún, yanesha, matsigenga y nomatsigenga.

“El viaje se comenzó a preparar hace varios meses, cuando nos enteramos sobre la visita del Papa a Pucallpa. Hemos preparado diversas actividades y participaremos del evento que se llevará a cabo en Yarinacocha”, explicó a El Comercio el diácono Saúl Escobar, miembro del pueblo shipibo-konibo y uno de los docentes a cargo de la delegación.

Entre las participaciones más resaltantes del grupo está el Mashá, canto ancestral de la etnia shipibo-konibo que 24 jóvenes entonarán para el Sumo Pontífice en señal de bienvenida.

Durante la noche del sábado, en el encuentro cultural organizado a pocas cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad, el grupo ya había dado una primera muestra de dicho canto.

“Nosotros respetamos la cosmovisión de nuestros pueblos y, siguiendo el modelo de monseñor Gerardo Zerdin, no distinguimos entre pueblos ni iglesias, no excluimos a nadie. Por eso esperamos escuchar el mensaje del Papa donde nos hablará sobre vivir en paz y cuidar la casa común, a lo que también se refirió su predecesor, el papa Francisco”, asegura Escobar.

Escobar espera con emoción que el Papa envíe un mensaje de paz y unidad desde la Amazonía. / RENZO GINER | OPPO FIND X10

El sabio amazónico recuerda con especial cariño al pontífice argentino, pues durante su visita en el 2018 le tocó formar parte de la delegación que se encontró con él durante su paso por Madre de Dios. “Guardo muchísimos recuerdos de ese almuerzo, cómo nos habló de unidad y sembrar la educación desde la raíz. Ahora la emoción está en poder estar cerca de León XIV”, señala.

A pocos metros, en el patio principal del colegio Auristela Dávila Zevallos, una de las 12 escuelas habilitadas en la ciudad para acoger a las delegaciones ante la saturación de las opciones hoteleras, una veintena de jóvenes awajún ensaya la oración del Padre Nuestro en su lengua.

Los jóvenes, que cursan distintos ciclos de la carrera de Educación en la UCSS, también realizarán una danza que simboliza el espíritu ancestral que guía a su pueblo.

Jóvenes del pueblo awajún se presentaron durante la noche cultural en el centro de Pucallpa celebrada el sábado. / RENZO GINER | OPPO FIND X10

Además de las expresiones culturales, los sabios que encabezan la delegación expondrán ante León XIV las principales preocupaciones que existen en la Amazonía, destacando la defensa de los pueblos indígenas y sus territorios, el rechazo a la minería ilegal y la importancia de proteger la integración e interculturalidad.