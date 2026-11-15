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Sabios de los pueblos asháninka, ashéninka, yine, ese eja, shipibo-konibo, awajún, yanesha, matsigenga y nomatsigenga llegaron a Pucallpa para reunirse con el papa León XIV.
Sabios de los pueblos asháninka, ashéninka, yine, ese eja, shipibo-konibo, awajún, yanesha, matsigenga y nomatsigenga llegaron a Pucallpa para reunirse con el papa León XIV.
/ ANTONIO MELGAREJO / EL COMERCIO
Por Renzo Giner Vásquez

La mañana del sábado, una enorme delegación conformada por 350 personas, entre estudiantes, docentes y sabios indígenas de Nopoki, el programa de educación intercultural bilingüe la Universidad Católica Sede Sapientae en Atalaya, desembarcó en el puerto de Pucallpa luego de casi 15 horas de viaje fluvial con la ilusión de participar del encuentro con el papa León XIV en esta ciudad.

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