nternos del establecimiento penitenciario de Pucallpa elaboraron dos sillas de madera FOTOS: Jorge Velásquez P./ Facebook
nternos del establecimiento penitenciario de Pucallpa elaboraron dos sillas de madera FOTOS: Jorge Velásquez P./ Facebook
Por Redacción EC

Internos del establecimiento penitenciario de Pucallpa elaboraron dos sillas de madera que serán utilizadas durante la visita del papa León XIV prevista para el domingo 15 de noviembre en la capital de Ucayali. Una de las piezas será usada por el pontífice durante sus actividades oficiales.

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