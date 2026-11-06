Internos del establecimiento penitenciario de Pucallpa elaboraron dos sillas de madera que serán utilizadas durante la visita del papa León XIV prevista para el domingo 15 de noviembre en la capital de Ucayali. Una de las piezas será usada por el pontífice durante sus actividades oficiales.

Las sillas confeccionadas fueron recogidas por el senador Jorge Velásquez Portocarrero, quien llegó al penal acompañado de representantes de la Cancillería, el obispo de Pucallpa, monseñor Augusto Quijano, y autoridades penitenciarias.

La elaboración de las sillas permitirá mostrar el trabajo artesanal en madera que desarrollan los internos del penal. FOTO: Jorge Velásquez P./ Facebook

La elaboración estuvo bajo la coordinación del establecimiento penitenciario de Pucallpa, como parte de los preparativos para recibir al Santo Padre.

El trabajo fue presentado por el programa 24 Horas de Panamericana TV, que mostró el proceso artesanal realizado dentro del recinto penitenciario. Las piezas destacan por los detalles tallados en la madera, y la profunda fe por su santidad.

Recuerdo histórico

Uno de los sillones tallados será entregado al propio papa León XIV, mientras que el segundo quedará en Ucayali como recuerdo del histórico evento y formará parte del proyecto cultural de la diócesis local.

Según explicó el senador, este espacio también albergaría otros objetos y mobiliario utilizados por León XIV durante su visita a Pucallpa.

Visita del papa León XIV está previsata para el 15 de noviembre FOTOS: Jorge Velásquez P./Facebook

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