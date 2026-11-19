El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde el jueves 19 hasta el sábado 21 de noviembre, continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en toda la selva peruana.

De acuerdo con el pronóstico oficial de la entidad, durante este periodo también se registrarán altos valores de temperatura mínima durante las noches y una escasa cobertura nubosa en el transcurso del día, condiciones atmosféricas que favorecerán el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

Además de las altas temperaturas y la exposición solar, el organismo advirtió que se prevén ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, las cuales se presentarán principalmente durante las tardes.

Fenómeno El Niño: Lluvias intensas y vientos fuertes se registran en la selva central

Asimismo, el Senamhi indicó que no se descarta la ocurrencia de chubascos aislados en la región.

Selva norte: se prevén temperaturas máximas que oscilarán entre los 32 °C y los 38 °C.

se prevén temperaturas máximas que oscilarán entre los 32 °C y los 38 °C. Selva centro: los termómetros alcanzarán valores entre los 32 °C y los 37 °C.

los termómetros alcanzarán valores entre los 32 °C y los 37 °C. Selva sur: se estiman temperaturas máximas situadas entre los 31 °C y los 36 °C.

Fenómeno El Niño

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles a nivel nacional, ante el riesgo de afectaciones por el Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida tendrá una vigencia de hasta ocho meses y comprende toda la cadena de suministro, desde el procesamiento, refinación y almacenamiento hasta la comercialización.

Según el Minem, las lluvias intensas, inundaciones, huaicos y deslizamientos podrían afectar las instalaciones de hidrocarburos y las rutas utilizadas para transportar combustibles, poniendo en riesgo la continuidad del abastecimiento en distintas regiones del país.

VIDEO RECOMENDADO