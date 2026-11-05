El decimocuarto evento del año ingresará por la selva sur y avanzará hacia la selva central, con lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento. Foto: Andina/referencial.
El decimocuarto evento del año ingresará por la selva sur y avanzará hacia la selva central, con lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento. Foto: Andina/referencial.
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), informó que la selva peruana registrará lluvias, descargas eléctricas, incremento de la velocidad del viento y desde la mañana del domingo 8 y hasta el lunes 9 de noviembre.

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