El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), informó que la selva peruana registrará lluvias, descargas eléctricas, incremento de la velocidad del viento y desde la mañana del domingo 8 y hasta el lunes 9 de noviembre.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), informó que la selva peruana registrará lluvias, descargas eléctricas, incremento de la velocidad del viento y desde la mañana del domingo 8 y hasta el lunes 9 de noviembre.
Especialistas de Senamhi indicaron que esta masa de aire frío ingresará al territorio nacional por la selva sur (Puno, Madre de Dios y Cusco) y continuará su desplazamiento hacia la selva central.
🌧️📣 #Aviso #MINAM #SENAMHI Del 8 al 9 de noviembre, se esperan lluvias en la selva, asociadas al décimo quinto friaje del año. ✅ Además, se esperan de descargas eléctricas y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/XwYMgLijtm https://t.co/rNHeJUE1ax— Senamhi (@Senamhiperu) November 5, 2026
Descargas eléctricas y ráfagas de viento
Durante su desarrollo, se prevén lluvias acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h y mayor cobertura nubosa.
Asimismo, se espera un descenso de las temperaturas diurnas (máximas) y nocturnas (mínimas).Durante este periodo, las temperaturas nocturnas descenderían hasta valores cercanos a los 17 °C en la selva sur y oscilarían entre los 22 °C y 23 °C en la selva central.
Fenómeno El Niño
Asimismo, las temperaturas diurnas alcanzarían registros próximos a los 24 °C en la selva sur y alrededor de los 28 °C en la selva central, asociadas al fenómeno El Niño.
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