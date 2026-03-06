La noche del último jueves, una inusual tormenta con descargas eléctricas y precipitaciones prolongadas sorprendió a los residentes de distritos como Chaclacayo, Cieneguilla y Lurigancho-Chosica. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirmó que estos eventos no son aislados, sino que forman parte de un sistema de mal tiempo que ya había sido advertido y que persistirá durante las próximas horas en la capital.

Este fenómeno meteorológico, que ha generado alarma entre los ciudadanos de Lima Este, se desplaza desde la región andina y mantiene en alerta a las autoridades ante posibles riesgos. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LAS LLUVIAS Y LOS RAYOS REPORTADOS EN LIMA ESTE?

Según los especialistas del Senamhi, el mal tiempo se debe a núcleos de lluvia y tormentas que se formaron originalmente en la sierra central. Estas nubes cargadas de electricidad se desplazaron desde las montañas hacia la costa, provocando los relámpagos y las fuertes precipitaciones que se sintieron en los distritos del este de la capital. Este fenómeno ya estaba previsto dentro de la alerta meteorológica vigente para esta semana.

¿QUÉ EVENTOS CLIMÁTICOS SE PRONOSTICAN PARA EL PAÍS?

Según el aviso meteorológico Nº75 del Senamhi, cuyo nivel de alerta es naranja, se prevé la caída de granizo en localidades situadas por encima de los 2800 metros de altitud y nevadas en las zonas que superen los 3800 metros de la sierra centro y sur. Estos fenómenos llegarán junto a fuertes ráfagas de viento que alcanzarán los 35 km/h y constantes descargas eléctricas.

Asimismo, en el litoral de Tumbes e interior de Piura se registrarán aguaceros de moderada a fuerte intensidad, mientras que en el resto de la costa peruana se presentarán lloviznas ligeras y dispersas.

¿QUÉ DEPARTAMENTOS SE ENCUENTRAN BAJO ALERTA POR ESTE FENÓMENO?

La alerta emitida por el Senamhi abarca una amplia extensión del territorio nacional, identificando a 19 departamentos con potencial de afectación hasta el sábado 7 de marzo.

Entre las regiones bajo vigilancia se encuentran:

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

Tacna

Tumbes

En estas zonas se proyectan acumulados de agua que podrían llegar hasta los 60 mm diarios en el norte y hasta 25 mm en la zona centro.

¿CÓMO DEBE ACTUAR LA CIUDADANÍA ANTE ESTA ALERTA METEOROLÓGICA?

Ante la continuidad de las tormentas, los expertos instan a la población a tomar medidas preventivas inmediatas para mitigar riesgos. Es fundamental que las familias organicen sus mochilas de emergencia y coordinen con sus vecinos el establecimiento de rutas de evacuación seguras.

La preparación comunitaria es clave, por lo que se recomienda mantenerse informados a través de canales oficiales y estar listos para reaccionar ante cualquier incremento repentino de las precipitaciones o la intensificación de las descargas eléctricas en sus localidades.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

