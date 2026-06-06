Cada 7 de junio, el Perú conmemora una de las fechas más significativas de su historia republicana. La jornada recuerda la defensa de Arica durante la Guerra del Pacífico y rinde homenaje a los militares que enfrentaron uno de los episodios más difíciles del conflicto. Aunque la batalla terminó con la pérdida de esta importante posición estratégica, el valor mostrado por sus defensores convirtió aquel acontecimiento en un símbolo de patriotismo y compromiso con la nación. La fecha también permite recordar los hechos que marcaron el desarrollo de la guerra y el sacrificio de quienes participaron en la resistencia. Entre todos los protagonistas de esa jornada, destaca un personaje cuyo nombre permanece asociado al honor, el cumplimiento del deber y la resistencia frente a la adversidad. Conoce quién fue y por qué su legado sigue vigente más de un siglo después.

¿QUÉ HÉROE PERUANO ES RECORDADO CADA 7 DE JUNIO?

La principal figura asociada a esta conmemoración es Francisco Bolognesi, considerado uno de los héroes más importantes de la historia republicana del Perú. Su nombre está ligado al cumplimiento del deber y al compromiso con la defensa nacional. Cada año, instituciones públicas, las Fuerzas Armadas y la ciudadanía recuerdan su ejemplo como una muestra de patriotismo y servicio al país.

Francisco Bolognesi.

¿QUÉ OCURRIÓ EN LA BATALLA DE ARICA DE 1880?

La Batalla de Arica se desarrolló el 7 de junio de 1880 en el contexto de la Guerra del Pacífico, conflicto que enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile. Luego de la caída de otras posiciones estratégicas en el sur, Arica se convirtió en uno de los últimos puntos de resistencia peruana. Los defensores ocuparon el Morro de Arica y enfrentaron a una fuerza chilena superior en cantidad de soldados y recursos militares. Tras varias horas de combate, las tropas peruanas fueron derrotadas y la ciudad quedó bajo control chileno.

¿QUÉ DECISIÓN CONVIRTIÓ A FRANCISCO BOLOGNESI EN UN SÍMBOLO NACIONAL?

Días antes del ataque final, Bolognesi recibió propuestas para entregar la plaza de Arica y evitar una confrontación que parecía inevitable. Sin embargo, optó por mantener la defensa junto a sus oficiales más cercanos, entre ellos Alfonso Ugarte, Juan Guillermo More, Ricardo O’Donovan y Ramón Zavala. Su determinación quedó reflejada en la histórica respuesta con la que rechazó rendirse y reafirmó su compromiso de continuar luchando. “Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho”, fue la histórica frase que expresó un 5 de junio de 1880.

Cuando las fuerzas chilenas lanzaron el asalto definitivo, el jefe militar permaneció al frente de sus hombres y murió durante el combate, convirtiéndose en uno de los mayores símbolos del deber y la entrega a la patria, según informa Infobae.

¿QUIÉN ES ALFONSO UGARTE Y POR QUÉ ES CONSIDERADO UN HÉROE DEL PERÚ?

Entre los oficiales que participaron en la defensa destacó Alfonso Ugarte, cuya figura ocupa un lugar especial en la memoria nacional. Según la tradición histórica peruana, cuando las fuerzas chilenas estaban cerca de tomar la posición defendida por los peruanos, decidió evitar que la bandera nacional cayera en manos enemigas. Para ello, montó su caballo y se lanzó desde lo alto del Morro de Arica llevando consigo el símbolo patrio. Su acto de sacrificio lo convirtió en uno de los personajes más recordados de la guerra y en un símbolo de amor por la patria para generaciones de peruanos.

Alfonso Ugarte.

VÍDEO RECOMENDADO: