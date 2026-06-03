Resumen

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Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) cerrarán este jueves 4 de junio sus campañas con miras al balotaje del domingo 7 de junio.

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