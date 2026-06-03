Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) cerrarán este jueves 4 de junio sus campañas con miras al balotaje del domingo 7 de junio.

Según la legislación electoral y las restricciones, desde las 00:00 horas de este viernes 5 de junio está prohibida la realización de reuniones y manifestaciones políticas, y desde las 00.00 horas de sábado queda suspendida toda clase de propaganda política.

Eso significa que los dos candidatos presidenciales y sus agrupaciones políticas solo se podrán realizar actividades de cierre de campaña hasta este jueves 4 de junio.

Fuentes de El Comercio, indicaron que Keiko Fujimori tiene previsto un mitin de cierre en el distrito de Ate, Vitarte. Como opción se evalúa la Arena Monumental, que le pertenece al club de fútbol Universitario de Deportes.

En el caso de Roberto Sánchez, habría optado por un mitin en el Centro de Lima, inicialmente el Paseo de Héroes Navales.

Durante esta semana final para captar votos y tras el debate presidencial, los dos candidatos han intensificado sus recorridos por las regiones.

En las elecciones del 12 de abril, Keiko Fujimori obtuvo 2′877,678 de votos (17.192% de votos válidos) y Roberto Sánchez, 2′015,114 de votos (12.039% de votos válidos)