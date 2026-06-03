El plan de gobierno de Juntos por el Perú (JP) tuvo dos versiones finales, pero la más reciente contiene extensos pasajes copiados. No se trata de parafraseos ni de textos elaborados sobre una misma idea, sino de fragmentos idénticos que el partido del candidato presidencial Roberto Sánchez incorporó del documento presentado por la agrupación de izquierda Venceremos en la primera vuelta.

Una revisión de El Comercio a ambos planes de gobierno permitió identificar que al menos en siete páginas hay contenido reproducido de manera textual del documento programático con el que Ronald Atencio postuló, sin éxito, a la Presidencia de la República.

Este calco y copia político se encuentra consignado en las páginas —del plan de Sánchez— 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 86; sobre políticas internacionales, las problemáticas que enfrenta el Perú, los BRICS y la violencia de género.

JP intentó justificar esta situación mediante una nota al pie de página en la que señala que algunos contenidos fueron elaborados sobre la base del plan de gobierno de Venceremos. Sin embargo, en ningún momento precisó que se trataba de una reproducción sistemática de fragmentos completos del documento.

—Copias y evidencias—

Uno de los ejemplos más evidentes se encuentra en la página 11 del plan de gobierno de Juntos por el Perú. En el subtítulo “Contexto Internacional”, la agrupación analiza la coyuntura global y destaca el papel de los BRICS, bloque conformado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

En él se puede apreciar que el partido de Roberto Sánchez copia —salvo algunas oraciones— toda la página del plan de gobierno de Venceremos. Esto continúa hasta el otro subtema “Las oportunidades en el Nuevo Mundo Multipolar”. En él, JP copia exactamente todo el párrafo e incluso las propuestas de su aliado político.

Página 12.

Página 6 y 7.

Una situación similar se observa entre las páginas 14 del plan de gobierno de Juntos por el Perú y 15 del documento de Venceremos. En ese apartado, la agrupación liderada por Roberto Sánchez desarrolla el subtítulo “Diagnóstico de la Situación Actual del País”, donde expone una evaluación sobre los principales problemas sociales, de seguridad y de funcionamiento del Estado peruano.

En el primer párrafo se señala: “En el Perú tenemos que enfrentar 4 grandes males: La desigualdad, la corrupción institucionalizada, la criminalidad y el abuso de poder. Tenemos que enfrentar estos 4 grandes problemas para poder resolver todos los demás problemas de la gente. Queremos decir hoy que, lo peor que le puede pasar al Perú desde el 28 de julio del año 2026, es que todo siga igual y que nada cambie”.

El plan de gobierno de Venceremos reproduce textualmente ese mismo contenido.

Las frases o párrafos continúan en los apartados denominados Primer Mal: La Desigualdad, Segundo Mal: La Corrupción Institucionalizada y Tercer Mal: La Criminalidad y la Inseguridad Ciudadana, donde Juntos por el Perú también incorpora varios párrafos que son iguales a los consignados en el documento de su agrupación aliada.

Página 14.

Página 10.

No obstante, en el pie de página, JP intenta justificar esta copia señalando que la sección ha sido “elaborada en base de la sección ”internación del Plan para la Patria de la Alianza Electoral Venceremos".

Página 14.

Página 11

La misma historia se repite en el “Cuarto Mal”. El partido de JP intenta describir el poder que ejercen los grandes grupos económicos, las economías ilegales, las mafias políticas y otros sectores de influencia, a los que responsabiliza de gobernar en contra de los intereses populares y democráticos. Asimismo, denuncia vulneraciones a los derechos de las mujeres, las minorías y los pueblos indígenas pero lo hace en función a la copia del plan de gobierno de Ronald Atencio.

Página 15.

Página 11.

Página 15.

Página 12

Esta misma situación se repite en la página 16 del plan de JP y en la 13 de Venceremos. En ambas se plantea que alcanzar el gobierno representa solo el inicio de un proceso de transformación política y social. En ese sentido, anunció que, a partir de julio de 2026 y sobre la base de un Acuerdo de Gobernabilidad, impulsará un conjunto de reformas y políticas urgentes elaboradas con participación ciudadana, diálogo social y mecanismos de control popular.

Página 16

Página 13

Esta copia se extiende hasta la página 17, en la que termina de abordar la Dimensión cultural y ambiental y la Dimensión internacional.

Página 17

En la página 86 del plan de gobierno de JP se describe las propuestas del partido referido a la violencia de género. En ella, copia exactamente igual a las que consignó Venceremos en sus páginas 44 y 45.

Página 86 del plan de gobierno.

Página 44 y 45 de Venceremos sobre violencia de género.

Por ejemplo, al inicio Juntos por el Perú indica: “Mejoraremos las políticas, planes e intervenciones de las autoridades regionales y locales vía acompañamiento y capacitación del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables (PIMP)”.

La misma oración se aprecia en la página 44 del plan de Venceremos.

Página 87 del plan de gobierno.

Página 44 y 45 de Venceremos sobre violencia de género.

—Bonus track—

En el plan de gobierno de JP también se observa que, en la página 21, dentro del apartado referido a las propuestas de seguridad ciudadana, la agrupación política reproduce dos extensos párrafos que aparecen en el plan de gobierno de Ahora Nación.

En uno de ellos se señala: “La Policía Nacional del Perú enfrenta actualmente brechas significativas en integridad, profesionalización y capacidades operativas. Los procesos de selección y ascenso presentan debilidades en filtros, supervisión y meritocracia, lo que permite que perfiles inadecuados ingresen o se mantengan en la institución”.

Asimismo, se indica: “A ello se suma un serio déficit de equipamiento, tecnología e infraestructura, que limita la capacidad policial para responder eficazmente a las demandas de seguridad ciudadana. Estas condiciones deterioran la confianza pública”.

Ambos párrafos son idénticos a los consignados en la página 53 del plan de gobierno de Alfonso López Chau, en el apartado denominado: “Problema 2. Deficiente desempeño institucional de la Policía Nacional del Perú”.

Página 53.

Por la mañana, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, arribó Cusco como parte de sus actividades de cara a la segunda vuelta presidencial. En el evento aprovechó las cámaras para responder sobre su vinculación con el cabecilla etnocacerista Antauro Humala, la misma que no aclaró durante el debate en el que enfrentó a su rival política Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

“Antauro Humala ha colaborado como un peruano más, pero no forma parte ni del gobierno ni de la Comisión Política, ni del equipo técnico [de Juntos por el Perú]. Su aporte es como un peruano que colabora por su país. Ese es el extremo de su aporte. Nosotros no queremos fusilar a nadie. [..] No vamos a hacerle la guerra a nuestros hermanos del norte ni del centro, ni del sur”, enfatizó.

Al ser consultado sobre si el político Mesías Guevara podría ser su primer ministro en un eventual gobierno, respondió que habrá momento para pensarlo. Luego mencionó que el exministro Alejandro Salas se incorporó a su equipo técnico luego de haberse reunido con Sánchez y Pedro Castillo, el vacado expresidente.

Por la noche, Anahí Durand, integrante del equipo técnico de Sánchez, se presentó en Canal N para responder, entre otras preguntas, sobre el plan de gobierno de JP. Al ser consultada sobre los cambios en el documento, aseguró que el plan de primera vuelta “siempre es un plan más partidario” y que “luego de la primera vuelta tiene que generar consensos”.

Asimismo, sostuvo que el cambio no es “oportunista”, sino una decisión responsable que responde a los consensos alcanzados.

La integrante del equipo técnico de JP agradeció a las agrupaciones aliadas que trabajan con JP, como Ahora Nación, Obras, Primero la Gente y Alianza Venceremos. Además, consideró que todo el contenido del plan está debidamente articulado.

Este Diario intentó comunicarse con Durand, así como con Roberto Sánchez y su equipo; sin embargo, al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

—Análisis—

Consultado por El Comercio, el analista político Luis Benavente afirmó que este tipo de acciones de parte del partido de izquierda revelan una falta de autenticidad, pues se trata de un plan de gobierno que no es el de Roberto Sánchez.

“Eso habla de la falta de autenticidad. Un plan de gobierno que es traído de otro plan de gobierno es ajeno. En Perú tenemos una palabra: Bamba. Y eso es el plan de gobierno de Sánchez. Es lo mismo que el sombrero. Castillo lo utilizó y ahora Sánchez”, indicó.

Agregó que el candidato presidencial “no es auténtico” y que más bien es un aspirante a la Presidencia que va adaptándose dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre.

“Vemos un candidato que va adaptándose a las circunstancias y no tiene una línea de conducta coherente. Hemos visto que el plan que el plan de gobierno lo ha adaptado y ha recortado algunas cosas. Nos intenta vender gato por liebre. Se adapta mucho a las circunstancias y conveniencias y no sabemos cuál es el verdadero Sánchez. Hay un riesgo bastante alto”, enfatizó.

Finalmente dijo que “una cosa es algo inspirado y otra es algo copiado tiene que ser citado con pie de página, con entrecomillado y no solo mencionarlo. Hay una falta de rigor y exactitud”.