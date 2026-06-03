Resumen

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El plan de gobierno de Juntos por el Perú (JP) tuvo dos versiones finales, pero la más reciente contiene extensos pasajes copiados. No se trata de parafraseos ni de textos elaborados sobre una misma idea, sino de fragmentos idénticos que el partido del candidato presidencial Roberto Sánchez incorporó del documento presentado por la agrupación de izquierda Venceremos en la primera vuelta.

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