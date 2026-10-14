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Resumen

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Por Alexander Villarroel Zurita

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a cargo de Guillermo Shinno, prevé presentar este jueves 15 de octubre ante el Congreso su propuesta para la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), previa aprobación del Consejo de Ministros.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.