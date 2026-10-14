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Resumen

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Grupo de trabajo debate la delegación de facultades al Ejecutivo.
Grupo de trabajo debate la delegación de facultades al Ejecutivo.
Por Erik Rivera

Las facultades especiales que solicitó el Ejecutivo para legislar en ocho materias y que el pleno de la Cámara de Diputados redujo únicamente a seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño están cerca de entrar en su recta final.

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