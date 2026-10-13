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Resumen

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Allison argumentó el pasado lunes 12 que la capital debería tener un umbral mínimo de votos válidos para elegir a su máxima autoridad municipal (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Allison argumentó el pasado lunes 12 que la capital debería tener un umbral mínimo de votos válidos para elegir a su máxima autoridad municipal (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Por Martín Calderón

La posibilidad de que Lima Metropolitana elija a su alcalde en una segunda vuelta no está contemplada en la legislación vigente. No obstante, la propuesta del candidato Francis Allison, de Avanza País, de evaluar esa opción puso sobre la mesa una discusión que trasciende su disputa electoral con Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

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