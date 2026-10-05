La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el procesamiento de todas las actas electorales correspondientes a las 26 351 mesas de sufragio que funcionaron en Lima Metropolitana durante la jornada del domingo 4 de octubre.

El organismo informó que 24 427 actas, equivalentes al 92.699 %, fueron contabilizadas e incorporadas al cómputo de los resultados.

En tanto, 1 924 actas, que representan el 7.301 %, no pudieron ser contabilizadas debido a que presentan observaciones o incluyen pedidos de impugnación o nulidad. Estos documentos fueron enviados a los respectivos jurados electorales especiales, que deberán evaluar cada caso y emitir una resolución.

La ONPE también reportó que ya concluyó el procesamiento de la totalidad de actas de Callao, Tumbes, Lambayeque, Moquegua e Ica.

Los documentos electorales vienen siendo procesados en los 125 centros de cómputo instalados por el organismo a nivel nacional, correspondientes a las oficinas descentralizadas de procesos electorales.

Los resultados y el avance del procesamiento pueden ser consultados en la plataforma oficial de la ONPE. Además, los ciudadanos pueden revisar las actas digitalizadas utilizando el número de DNI de un elector o el número de la mesa de sufragio.

La ONPE recordó que, en total, 89 935 mesas de sufragio funcionaron en todo el país durante las elecciones del domingo.