Un total de 1 924 actas (7.301 %) presentaron observaciones y pedidos de impugnación o nulidad.
Un total de 1 924 actas (7.301 %) presentaron observaciones y pedidos de impugnación o nulidad.
/ Jesus Saucedo Olortegui
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el procesamiento de todas las actas electorales correspondientes a las 26 351 mesas de sufragio que funcionaron en Lima Metropolitana durante la jornada del domingo 4 de octubre.

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