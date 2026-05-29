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Kira y Odín, integrantes de la unidad canina antidrogas de la PNP, recorren a diario el nuevo aeropuerto Jorge Chávez junto a sus guías policiales en busca de equipajes o pasajeros sospechosos. (Fotos: Antonio Melgarejo)
Kira y Odín, integrantes de la unidad canina antidrogas de la PNP, recorren a diario el nuevo aeropuerto Jorge Chávez junto a sus guías policiales en busca de equipajes o pasajeros sospechosos. (Fotos: Antonio Melgarejo)
Por Jorge Chávez Noriega

Kira, una pastora belga de siete años, está más juguetona de lo habitual esta tarde en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Va de un lado a otro entre las filas del ‘counter’ de las aerolíneas, se acerca a los pasajeros, olfatea mochilas, lame alguna maleta desprevenida y hasta se acurruca en las manos de quienes se animan a acariciarla. Algunos ríen apenas la ven; otros, sorprendidos por la presencia policial, se tensan por unos segundos, aunque no tengan nada que temer, simplemente por reflejo. Kira, en cambio, parece disfrutar el pequeño revuelo que provoca a cada paso.

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