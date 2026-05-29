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Luciana iniciará sus estudios en la Universidad de Vanderbilt y sueña con unir salud, política y servicio para aportar al Perú.
Luciana iniciará sus estudios en la Universidad de Vanderbilt y sueña con unir salud, política y servicio para aportar al Perú.
Por Samanta Alva Vargas

Para muchos jóvenes peruanos, acceder a una educación de calidad puede significar mucho más que estudiar una carrera: puede abrir una puerta hacia un futuro que antes parecía lejano. Esa es la historia de Luciana Escobar, estudiante de Innova Schools Comas, quien este año iniciará una nueva etapa en la Universidad Vanderbilt gracias a Beca Cometa, una iniciativa de Intercorp que financia el pregrado completo de jóvenes talentosos en universidades de primer nivel en Estados Unidos.

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