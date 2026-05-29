Para muchos jóvenes peruanos, acceder a una educación de calidad puede significar mucho más que estudiar una carrera: puede abrir una puerta hacia un futuro que antes parecía lejano. Esa es la historia de Luciana Escobar, estudiante de Innova Schools Comas, quien este año iniciará una nueva etapa en la Universidad Vanderbilt gracias a Beca Cometa, una iniciativa de Intercorp que financia el pregrado completo de jóvenes talentosos en universidades de primer nivel en Estados Unidos.

Luciana recuerda con claridad la primera vez que escuchó hablar de la beca. Fue a través de un exalumno de su colegio que había ingresado a Dartmouth. En su comunidad, la noticia se vivió como un orgullo colectivo. Para ella, además, fue una señal de posibilidad: algún día también podía ser su nombre el que apareciera junto a la universidad que soñaba.

El camino no fue sencillo. Luciana llevó la postulación en paralelo a su último año de secundaria, entre clases, tareas, ensayos, exámenes y actividades extracurriculares. Hubo momentos abrumadores, pero también una certeza que crecía con cada avance: todo ese esfuerzo la estaba acercando a algo más grande. En ese recorrido, su familia fue una red clave y Beca Cometa la acompañó desde la preparación académica hasta el soporte socioemocional. “Sin ellos no lo hubiera podido lograr”, afirma.

Esa oportunidad no parte solo de sus buenas notas, sino también de una vocación que Luciana ya venía construyendo. Desde niña soñó con ser médica, pero con el tiempo entendió que podía unir salud, política y divulgación para ayudar a más personas. Así creó una organización juvenil que facilita información científica e impulsó una iniciativa para apoyar tratamientos de niños con piel de mariposa.

Por eso, para Luciana, estudiar fuera no significa alejarse del Perú, sino prepararse para volver con más herramientas. “La educación no debería ser una forma de alejarnos de nuestras raíces, sino una herramienta para volver a ellas y transformarlas”, afirma.