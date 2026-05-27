El próximo 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, una fecha que en el calendario gastronómico ya no es un día cualquiera, sino una auténtica fiesta para los amantes de este plato. Lejos de las opciones convencionales, las hamburgueserías se visten de gala y se preparan para sorprender al público con innovaciones que van desde el rescate de insumos locales hasta apuestas que desafían la tradición norteamericana. A continuación, recorremos las propuestas más atractivas que podrás disfrutar el próximo jueves.

Blast y su toque picante peruano

Dirección: Calle 2 de mayo 646, Miraflores / Jirón Colina 105, Barranco

Con dos años conquistando paladares desde Barranco y su reciente llegada a Miraflores, Blast se ha convertido en un referente de las smash burgers en Lima, esas hamburguesas de carne fina y bordes perfectamente aplastados y crujientes. En ese sentido, para este 28 de mayo, la marca ha decidido dejar de mirar hacia el extranjero para rendirle un tributo directo al paladar nacional.

“Para el Día de la Hamburguesa quisimos hacer algo peruano. Vamos a lanzar una hamburguesa especial a base de una crema de ají amarillo”, revela el equipo de Blast. Esta receta ya fue testeada en un evento privado y la acogida fue tan buena que han decidido ofrecerla a su público este día especial.

3/4 apuesta por el aroma a trufa

Dirección: Calle Enrique Palacios 1072, Miraflores

“Hamburguesería boutique”, así define Stefano Schiantarelli, creador de la marca, a 3/4, porque no es un lugar que busca la expansión masiva ni la guerra de precios, sino que buscan diferenciarse por su calidad usando por ejemplo carne de pastoreo, lo que garantiza a sus comensales una digestión ligera.

Es así que aprovechando que se encuentran en pleno proceso de renovación de su carta, y a punto de cumplir 10 años en el mercado, en 3/4 adelantan un poco lo que presentarán el próximo jueves. “Apostaremos por una hamburguesa con aceite de trufa y champiñones”, comenta Stefano, promentiendo una combinación gourmet que eleva la experiencia.

Juicy Lucy y la resistencia de los 195 gramos

Direción: Avenida Javier Prado Este 4200, Surco / Avenida Alfredo Benavides 871, Miraflores / Vittore Carpaccio 270, San Borja / Avenida Los Conquistadores 1100, San Isidro / El Polo 706, Surco / Avenida Dos de Mayo 759, San Isidro

En un mercado que se ha visto inundado por la moda de las hamburguesas delgadas y aplastadas, Juicy Lucy se mantiene firme como el estandarte de la resistencia de la hamburguesa de gran formato. La marca sigue apostando por los 195 gramos de carne por porción.

Fieles a su estilo clásico y elegante, y aunque prefieren mantener el misterio de la hamburguesa del próximo jueves, adelantan que esta hamburguesa será clásica, contundente y donde los insumos principales, la carne de 195 gramos y el pan serán las estrellas del día. Además, proponen acompañarla de sus nuevos iced tea de fresa o de naranja.

Señor Honey promete una “fiesta oculta”

Dirección: Mariscal La Mar 1151, Miraflores,

Nacida en el corazón de La Victoria y consolidada hoy como un rincón de culto para un público que busca “hamburguesas con alma”, Señor Honey entiende esta fecha no como un día de despacho masivo, sino como un festival de camaradería, es por eso que para el 28 de mayo, además de ofrecer sus joyas más aclamadas como la Oklahoma o su icónica Cosa de Locos, una hamburguesa de doble carne madurada, queso, cebolla curtida y una mermelada con miel picante, Señor Honey prepara una experiencia única. “Estamos armando una ‘fiesta oculta’ junto a un gran chef y amigo de la casa”, revelan entusiasmados, prometiendo una noche llena de sorpresas, guiños interactivos en redes y ese espíritu de cocina casual de formato premium que invita a sentarse, tomar un buen coctel y disfrutar sin prisas.

Carnívoro conquista con tres novedades de alto impacto

La hamburguesería rompe los esquemas de su propuesta tradicional y ofrece tres novedades para celebrar a lo grande en sus 16 locales de Lima. La marca apuesta por sabores de edición limitada y precios promocionales para que la fiesta sea verdaderamente accesible.

La gran sorpresa de su menú festivo es “La Manjar Burger”, una arriesgada combinación de 150 gramos de carne, queso edam, tocino crocante y un toque de manjar blanco que promete encender el debate, a esta se une “La Chimi Burger”, una opción más tradicional y fresca que destaca por su mayonesa de chimichurri y cebolla roja picada. Ambas estarán disponibles en un combo especial (con papas y chicha) a S/.28.90. Finalmente, la marca suma de manera permanente Jack Daniel’s Cheesy Onion, una propuesta con mucho queso cheddar, pepinillos, cebolla caramelizada Jack Daniel’s Honey Tennesse y su salsa de la casa carnívoro.

Big Bro Burger pone sobre la mesa al Pistacho

Dirección: Calle Andrés Reyes 437, San Isidro

Durante un viaje por Europa, Bruno Gonzales y Omar Gonzales, creadores de Big Bro Burger, descubrieron nuevas formas de vivir la experiencia hamburguesa, es así que nacieron la Pistacho Burger con contraste dulce-salado y la Croissant Burger, dos hamburguesas de edición limitada para esta temporada.

A estas dos hamburguesas se le suman la Kevin Bro y la Truffle Bro, dos propuestas que proponen “volar la cabeza” a sus comensales.

Smash n’ Go organiza el “Smash Fest”, la fiesta en Lima Norte

Dirección: Av. Trapiche Lote 4, Comas

En Comas, Smash N’ Go ha decidido convertir todo mayo en el mes oficial de la hamburguesa mediante su campaña “Smash Fest”, una fiesta que tiene como día central el próximo 28 de mayo en su local de la Av. Trapiche. Esta hamburguesería transformará su local en un festival ofreciendo música con DJ en vivo, activaciones, premios, una ruleta de sorpresas y la promoción del 50% de descuento en la segunda hamburguesa.