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Hamburguesa de Pistacho o la de ají amarillo, son solo dos propuestas de las siete que te presentamos para que celebres el Día de la hamburguesa.
Hamburguesa de Pistacho o la de ají amarillo, son solo dos propuestas de las siete que te presentamos para que celebres el Día de la hamburguesa.
Por Alejandra Garboza

El próximo 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, una fecha que en el calendario gastronómico ya no es un día cualquiera, sino una auténtica fiesta para los amantes de este plato. Lejos de las opciones convencionales, las hamburgueserías se visten de gala y se preparan para sorprender al público con innovaciones que van desde el rescate de insumos locales hasta apuestas que desafían la tradición norteamericana. A continuación, recorremos las propuestas más atractivas que podrás disfrutar el próximo jueves.

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