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Resumen

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La policía y los habitantes de una aldea aislada se organizan para enfrentar a una misteriosa criatura en la coreana “Hope: el primer impacto”.
La policía y los habitantes de una aldea aislada se organizan para enfrentar a una misteriosa criatura en la coreana “Hope: el primer impacto”.
Por Oscar García

Con apenas dos salas y veinte películas surgió, hace casi tres décadas, el recordado Encuentro Latinoamericano de Cine (Elcine), un espacio creado por la Universidad Católica para difundir obras de la región que rara vez llegaban a las salas comerciales. Con los años, aquel encuentro creció, sumó nuevas sedes y se convirtió en el Festival Internacional de Cine de Lima PUCP. Si bien el cine latinoamericano sigue siendo el corazón de sus competencias, su programación acoge hoy también estrenos de primer nivel procedentes de todo el mundo, además de homenajes y retrospectivas. Del 6 al 15 de agosto celebrará su edición número 30 con más de 130 películas y varias incorporaciones.

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