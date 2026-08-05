Con apenas dos salas y veinte películas surgió, hace casi tres décadas, el recordado Encuentro Latinoamericano de Cine (Elcine), un espacio creado por la Universidad Católica para difundir obras de la región que rara vez llegaban a las salas comerciales. Con los años, aquel encuentro creció, sumó nuevas sedes y se convirtió en el Festival Internacional de Cine de Lima PUCP. Si bien el cine latinoamericano sigue siendo el corazón de sus competencias, su programación acoge hoy también estrenos de primer nivel procedentes de todo el mundo, además de homenajes y retrospectivas. Del 6 al 15 de agosto celebrará su edición número 30 con más de 130 películas y varias incorporaciones.

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Una de las principales novedades está en Aclamadas, la sección que reunirá diez de las películas de autor más esperadas del año, muchas de ellas procedentes del último Festival de Cannes. La gran atracción será “Fjord”, nuevo drama del rumano Cristian Mungiu, que ganó la Palma de Oro 2026 y le permitió al director repetir el máximo premio que ya había obtenido en 2007 con “4 meses, 3 semanas, 2 días”. Protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve, la cinta aborda el choque entre una familia rumana de convicciones religiosas y el sistema noruego de protección infantil. La historia dividió opiniones en el festival francés.

“Fjord”, la ganadora de la última edición de Cannes, se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Lima.

También llegará desde Cannes “Hope: el primer impacto”, el regreso del surcoreano Na Hong-jin diez años después de “El extraño”. Su reparto reúne a Hwang Jung-min, Hoyeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander y Taylor Russell en una historia de ciencia ficción que arranca con la aparición de una criatura en una comunidad aislada y escala hasta adquirir proporciones cósmicas. La selección incluye, además, “Minotauro”, de Andrey Zvyagintsev, ganadora del Gran Premio del Jurado; “Tierra de mi padre”, de Pawel Pawlikowski; “Cobarde”, de Lukas Dhont; y “Paper Tiger”, de James Gray. A ellas se suman “Parallel Tales”, del iraní Asghar Farhadi, y una proyección especial de “La odisea”, de Christopher Nolan, en película de 35 mm.

"Fatherland", la nueva cinta de Pavel Pawlikowski, una de las cintas que llegan de Cannes se estrenará en la sección "Aclamadas".

Secciones en competencia

El aniversario trae, además, nuevas secciones. Latinoamérica – Fuera de Competencia presentará obras de realizadores reconocidos, como “Ser Hamlet”, de Chela de Ferrari; “Belén”, de Dolores Fonzi; y “Un cabo suelto”, de Daniel Hendler. Preestrenos reunirá siete producciones que inician aquí su recorrido internacional. Cine y Música agrupará películas en las que las canciones son parte central del relato, mientras que Cine y Gastronomía hará lo propio con historias atravesadas por la comida; entre estas últimas figura el documental peruano “Ceviche”, de Fernando Landavere.

"Ellas", de Eduardo Mendoza de Echave, competirá en la categoría de mejor película peruana.

La competencia oficial estará integrada por 15 largometrajes latinoamericanos de ficción, 11 documentales y 7 producciones peruanas. La programación incluye también homenajes a las cineastas Mariana Rondón y Marité Ugás, y al brasileño Kleber Mendonça Filho, quien ofrecerá una clase magistral. La Filmoteca PUCP recuperará clásicos del cine peruano como “Los perros hambrientos”, “Días de Santiago”, “Paloma de papel” y “No se lo digas a nadie”. Habrá, además, más de 50 encuentros con cineastas, alrededor de 100 invitados y funciones gratuitas en Lima, Cusco e Iquitos. Así, aquel pequeño encuentro de 1997 llega a su edición número 30 convertido en la mayor celebración cinematográfica del país. //