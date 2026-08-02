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Resumen

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Los asistentes a la FIL Lima 2026 pueden accedieron a una variedad muy basta de libros, productos alternativos y experiencias en este feriado patrio | Fotos: Cesar Campos/@photo.gec
Los asistentes a la FIL Lima 2026 pueden accedieron a una variedad muy basta de libros, productos alternativos y experiencias en este feriado patrio | Fotos: Cesar Campos/@photo.gec
Por Diana Gonzales Obando

Hasta el 6 de agosto será la 30 edición de la Feria Internacional del Libro de Lima en el Centro de Exposiciones Jockey. Si todavía no tienes las novedades editoriales, aquí puedes encontrar algunas recomendaciones de libros hechos en Perú de distintas editoriales y dónde comprarlos.

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