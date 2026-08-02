Hasta el 6 de agosto será la 30 edición de la Feria Internacional del Libro de Lima en el Centro de Exposiciones Jockey. Si todavía no tienes las novedades editoriales, aquí puedes encontrar algunas recomendaciones de libros hechos en Perú de distintas editoriales y dónde comprarlos.

“Érase una vez en Carabayllo. La ciudad narrada por sus niños” (BNP)

Recoge 23 cuentos de niños y niños del centro poblado San Pedro de Carabayllo el proyecto ha sido impulsado por la biblioteca comunal San Pedro de Carabayllo y la Biblioteca Nacional del Perú. Los talleres de escritura están a cargo de Emmanuel Grau y la edición es María Cristina Acosta, fundadora del proyecto Leer para Crecer. El libro se presenta en la feria del libro este 4 de agosto a las 3 p. m.

Encuéntralo en el stand 123 de la Biblioteca Nacional del Perú.

“Mafalda, Lo Mejor 2” (LMPDM), de Quino

Es una nueva edición por los 60 años de Mafalda. Este minilibro es ideal tanto para quienes ya aman las historietas de Mafalda como para nuevos lectores que desean descubrir por qué este personaje se convirtió en un símbolo cultural en todo el mundo. Su formato compacto lo hace perfecto para coleccionar, regalar o disfrutar en cualquier momento. Además, en el stand de Los libros más pequeños del mundo tendrás cientos de títulos de 6 centímetros de alto y en tapa dura para todos los intereses.

Encuéntralo en el stand N° 85 de Los libros más pequeños del mundo.

“Culebra” (FCE), de Jhemy Tineo Mulatillo

Ganador del Watanabe 2021, Tineo nos entrega una novela breve ambientada en Moyobamba que retrata el universo juvenil amazónico desde la amistad, el primer amor y las creencias populares. Escrita por uno de los narradores jóvenes más interesantes de la Amazonía peruana, esta potente historia de iniciación de una joven pareja, combina una prosa ágil y humana con las ilustraciones del artista tarapotino David Orlando.

Encuéntralo en el stand N° 19 del Fondo de Cultura Económica.

“Yo soy la cumbia” (UPC)

En esta obra la cumbia no solo se escucha… se baila, se hereda, se transforma y se comparte. Los sonidos del acordeón, el bombo, la guacharaca, el cencerro, el güiro y los platillos resuenan desde Colombia, Nicaragua, Argentina, Estados Unidos, Paraguay, Chile, México, Perú y Brasil, y transmiten esta memoria cumbiambera en movimiento. A través de los textos de diversos periodistas y creadores escuchamos las experiencias, las confesiones y las trayectorias de los artistas de este género musical.

“Yo soy la cumbia” transita por el legado de aquellos que son leyenda hacia quienes hoy exponen con una sonoridad propia la energía germinal de la chicha, el porro, el fandango o el cumbión, en convivencia con el rock, el hiphop, el jazz, el punk o incluso la psicodelia.

Encuéntralo en el stand N° 8 de la UPC.

“Kené” (Kokorito), de Olinda Silvano y Ronin Koshi

Hay formas que parecen guardar secretos y nos invitan a descubrir un mundo escondido a simple vista. A través de las palabras de Ronin, los pequeños lectores descubrirán qué es el kené y todo lo que representa. Luego, los diseños de Olinda Silvano los invitarán a imaginar, experimentar y crear su propia versión. Un libro para acercarse de manera creativa a una tradición llena de belleza e imaginación.

Encuéntralo en el stand N° 110 de Kokoro Books.

“La pecera de Koi” (Altazor), de Miguel Ángel Vallejo

La historia de “La pecera de Koi” profundiza en la problemática del bullying desde tres perspectivas: un niño ceramista, un pez fantasioso y los sueños que ambos comparten. A través de este contrapunto entre la víctima y el agresor, la novela transmite un mensaje claro y contundente sobre la vital importancia de hablar y romper el silencio ante el acoso escolar.

Se presentará el 3 de agosto a las 8 p. m. en el auditorio José María Arguedas de la Feria Internacional del Libro de Lima.

Encuéntralo en el stand N° 52 de Ediciones Altazor.

MIRA: Manuel Limay, el fotógrafo cajamarquino que encontró en las papas la superficie para mostrar los rostros de su entorno

“Señora Vid” (PRH), de Mercedes Auris de Munive

La historia de la mujer andina, Mercedes Auris de Munive, que convirtió al Perú en el principal exportador mundial de uva. Es la autobiografía de una ingeniera agrónoma de Huancavelica que desafió la geografía, fundó Vivero Los Viñedos y lideró el mayor boom agroexportador en la historia del país.

Encuéntralo en el stand N° 31 de Bien Leído y de las librerías presentes en la FIL Lima.

“Un pollito en apuros” (Thema), de Yeniffer Díaz

Un pollito encuentra una moneda y cree que tiene la mejor suerte del mundo. Sin embargo, todo cambia cuando un rey ambicioso se queda con su tesoro. Entonces comienza un viaje lleno de canciones, pedidos de ayuda y problemas cada vez mayores. Muy pronto descubrirá que nadie llega muy lejos sin la ayuda de los demás.

Encuéntralo en el stand N°20 de la editorial Thema.

“Pachacutec” (IEP), de María Rostworoski

Para entender el auge del imperio inca necesitamos mirar más allá de los relatos heredados y preguntarnos cómo se construyó realmente ese poder. Esta es la tarea que María Rostworowski se propone en este libro. Con su habitual estilo de escritura clara y bien fundamentada, que ha ganado a miles de lectores, analiza el tortuoso camino que llevó al Cusco a convertirse en el centro de uno de los mayores imperios del mundo andino. En este recorrido, Pachacutec aparece como un personaje clave, al mismo tiempo conquistador, organizador y estratega capaz de articular sociedades distintas y unificarlas bajo un único mando. Gracias a la revisión crítica de las crónicas, Rostworowski revela las disputas internas, alianzas y decisiones clave detrás de esta historia. El resultado es una visión alejada de idealizaciones, que nos recuerda la complejidad del pasado andino y cuánto tiene aún que enseñarnos.

Encuéntralo en el stand N°1 del Instituto de Estudios Peruanos.

“Está que quema” (UPC), de Xabier Díaz de Cerio

“Está que quema” no es un libro más sobre la crisis climática, sino una radiografía de cómo nos la están contando. Una distinción crucial, pues del enfoque periodístico depende la respuesta social ante este desafío. A través de 50 puntos clave, esta obra recorre desde los orígenes científicos del calentamiento global en el siglo XIX y el tardío despertar de la prensa en la década de 1970 hasta los desafíos críticos de América Latina para informar acerca del tema.

Encuéntralo en el stand N° 8 de la UPC.

“El historiador dibujante. Nueva crónica y buen gobierno de Don Felipe Guaman Poma de Ayala” (FCE), de Jorge Eslava

El Premio Casa de la Literatura Peruana adapta, moderniza y contextualiza de manera magistral este monumental manuscrito del siglo XVII, El Buen Gobirno de Guamán Poma de Ayala, para acercar a nuevos lectores y adolescentes y público general a una de las obras fundamentales de la historia peruana. Esta valiosa edición ilustrada incluye una selección de 80 ilustraciones originales y textos adaptados para descubrir el legado de Guamán Poma desde una perspectiva contemporánea y bajo la cosmovisión andina.

Encuéntralo en el stand N° 19 del Fondo de Cultura Económica.

“Sombriti” (PRH), de José Carlos Agüero

Ensayo literario y político sobre el lenguaje y la violencia heredada en el Perú. Escrito como una carta hacia la infancia, cruza memoria familiar, duelo, archivo visual y poesía para reflexionar sobre cómo nombrar el daño e intentar sanar en un país convulso.

Encuéntralo en el stand N° 31 de Bien Leído y de las diferente librerías presentes en la FIL Lima.

“El virreinato del Perú” (Academia Antártica), de Eduardo Torres Arancibia

El virreinato nunca terminó de irse, nunca murió. Por el contrario, está bien vivo cada que el presidente detiene el tráfico, un lunes cualquiera en hora punta, solo porque se le antojó un pan con chicharrón. Y en el portero de discoteca, que decide qué colores de piel quedan mejor con el local que regenta. Porque para los peruanos del siglo XXI, presos de arcaicas estructuras mentales, reñidas con la modernidad y la democracia, el abolengo y el cargo pesan. Entonces, cada tanto, les pega duro la nostalgia por un rey que venga a imponer orden y belleza en esta fea franja marrón al pie de los Andes, llena de indios taimados, sin educación ni cultura. Este libro cuenta la historia de ese virreinato que nunca se fue.

Encuéntralo en el stand N° 110 de Kokoro Books.

“Historia mínima de los Incas” (IEP), de César Astuhuamán

Los incas ocupan un lugar singular en nuestra memoria colectiva. Sus caminos siguen atravesando cerros y desiertos, sus construcciones nos continúan sorprendiendo por su solidez y precisión, y su recuerdo permanece vivo. Sin embargo, detrás de las imágenes más conocidas existe una historia mucho más compleja. ¿Cómo logró un pequeño poder regional convertirse en el mayor imperio de Sudamérica? ¿De qué manera gobernó territorios tan extensos y poblaciones tan diversas? ¿Qué papel desempeñaron la religión, los caminos, las alianzas políticas y el control de los recursos en ese proceso? César Astuhuamán nos ofrece una mirada renovada sobre el Tawantinsuyu, que explora las múltiples formas que adoptó el poder inca, la experiencia de quienes habitaron el imperio y las huellas que ese pasado ha dejado en los Andes hasta nuestros días.

Encuéntralo en el stand N°1 del Instituto de Estudios Peruanos

“Y todos dijeron ¡wow!" (Thema), de Pepe Kabana

Gaby acaba de empezar el primer grado y está muy emocionada. Está feliz con cada nuevo descubrimiento y disfruta de los momentos que pasa en el rincón de lectura. Un día, cuando la maestra le pregunta a qué se dedica su papá, dejará a sus compañeros sorprendidos y llenos de preguntas. ¿Será verdad todo lo que dice?

Encuéntralo en el stand N°20 de la editorial Thema