Resumen

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Nunca es tarde para aprender inglés. Lo que necesitas no es más tiempo, sino un enfoque que funcione contigo. Tu cerebro sigue listo para aprender, y los resultados pueden llegar antes de lo que imaginas.
Nunca es tarde para aprender inglés. Lo que necesitas no es más tiempo, sino un enfoque que funcione contigo. Tu cerebro sigue listo para aprender, y los resultados pueden llegar antes de lo que imaginas.
Por Milenka Duarte

Muchas personas pasan años estudiando inglés en el colegio. Memorizan verbos y hacen ejercicios y, aun así, cuando llegan a la adultez, sienten que reamente no saben el idioma. Lo entienden un poco, tal vez leen algo, pero cuando tienen que hablar, simplemente se bloquean. Aparece la vergüenza, el miedo a equivocarse y la sensación de que los demás los van a juzgar.

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