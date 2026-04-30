Muchas personas pasan años estudiando inglés en el colegio. Memorizan verbos y hacen ejercicios y, aun así, cuando llegan a la adultez, sienten que reamente no saben el idioma. Lo entienden un poco, tal vez leen algo, pero cuando tienen que hablar, simplemente se bloquean. Aparece la vergüenza, el miedo a equivocarse y la sensación de que los demás los van a juzgar.

Aunque les gustaría aprenderlo —porque saben que les abriría puertas a nivel laboral, para viajar o incluso para conocer nuevas personas—, inevitablemente empiezan a aparecer pensamientos como “el inglés no es lo mío”, “ya es tarde para aprender” o “¿y si invierto tiempo y dinero y no funciona?”, y es ahí donde muchos se frenan.

Y es que, detrás de esa sensación hay una idea muy arraigada: que cuando uno llega a cierta edad, si no aprendió algo de niño —especialmente un idioma —, con el tiempo se vuelve mucho más difícil o incluso imposible.

Sin embargo, esta idea no podría estar más lejos de realidad. Como explicó Liz Rojas, docente de la Facultad de Educación de la Universidad San Ignacio de Loyola a Somos, el cerebro adulto sigue siendo capaz de aprender durante toda la vida gracias a la neuropasticidad, un proceso que le permite adaptarse, reorganizarse y crear nuevas conexiones de forma constante.

Entonces, ¿por qué el aprendizaje se siente tan difícil? La respuesta no necesariamente está ligado a una limitación biología, sino en una comparación injusta: el mito de que los niños son “esponjas” y los adultos no. Según la psicóloga Karin Domínguez, esta creencia genera expectativas poco realistas y hace que muchas personas interpreten cualquier dificultad como un fracaso personal, en lugar de entender que están aprendiendo de una forma distinta. Lo paradójico es que, lejos de estar en desventaja, los adultos poseen una habilidad importante: son más conscientes de cómo aprenden, es decir, no solo procesan información, sino que también entienden el proceso.

¿Qué pasa en tu cerebro cuando aprendes inglés de adulto?

Aprender inglés no activa el mismo tipo de procesos en todas las etapas de la vida, pero eso no significa que uno sea mejor que otro, sino que funcionan de manera distinta. De acuerdo con Liliana García, psicóloga de la Clínica Stella Maris, en edades tempranas el aprendizaje suele darse de forma más implícita, a través de la repetición y la interacción con el entorno. Con los años, en cambio, el proceso se vuelve más consciente: se analizan estructuras, se buscan reglas y se conecta con el nuevo idioma con conocimientos previos. Esto hace que el aprendizaje sea más intencional y estratégico, facilitando la comprensión y el uso práctico del idioma.

Por eso, lejos de perder capacidad, el cerebro va ajustando su forma de aprender. Como señaló el doctor Hernán Ocampo, especialista en neuroeducación, la plasticidad cerebral no desaparece, sino que se transforma: pasa de ser más abierta a volverse más dependiente del significado, la experiencia y el contexto. En otras palabras, el aprendizaje se vuelve más efectivo cuando tiene un propósito claro.

Olvida memorizar sin sentido. Cuando aprendes inglés con situaciones reales, tu cerebro conecta, recuerda y responde mejor. No estudias para un examen: aprendes para usarlo.

Las ventajas de aprender inglés de adulto que casi nadie menciona

A partir de los 25 o 30 años, aprender inglés deja de ser solo una meta académica y se convierte en una herramienta con impacto real en la vida personal y profesional. Lejos de ser una desventaja, esta etapa ofrece condiciones únicas.

Para Liliana Burga, docente de la carrera de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), estudiar inglés en la adultez también es una forma de cuidar el cerebro.

“Este proceso fortalece la llamada reserva cognitiva, ayudando a prevenir el envejecimiento neuronal. Además, enfrentarse a un idioma distinto mejora la atención y la concentración, mientras que, en el plano emocional, dominar el inglés incrementa la confianza y eleva la autoestima”.

Pero hay una ventaja silenciosa que muchos pasan por alto: los adultos aprenden con intención. Tienen objetivos claros —mejorar en el trabajo, acceder a nuevas oportunidades o incluso migrar— y eso hace que el aprendizaje sea más enfocado y estratégico.

Además, cuentan con algo que no siempre está presente en otras etapas: experiencia. Según Liliana García, esa trayectoria previa permite conectar el idioma con situaciones reales, entender mejor el vocabulario y anticipar estructuras. No se trata solo de memorizar, sino de comprender y aplicar.

A esto se suma la disciplina, pues cuando un adulto se compromete con una meta, suele ser más constante, lo que marca una diferencia clave en el progreso. Sin embargo, hay un factor que lo cambia todo: la motivación.

“La motivación intrínseca —esa que nace de un deseo personal como viajar, crecer profesionalmente o cumplir una meta pendiente— es uno de los factores más determinantes en el avance del adulto. Cuando el objetivo es claro, la constancia aumenta, la frustración disminuye y el progreso se vuelve más evidente. Incluso a nivel cerebral, esta motivación activa mecanismos relacionados con la atención, la memoria y la consolidación del aprendizaje”, aseguró la psicóloga.

En otras palabras, aprender inglés después de los 25 no es empezar tarde, sino empezar con ventaja.

Las dificultades reales (y por qué no significan que no puedas aprender)

A medida que envejecemos, nuestro cerebro cambia, por lo que algunas funciones cognitivas, como la velocidad del procesamiento, la flexibilidad mental o la memoria de trabajo tienden a disminuir. Esto puede hacer que aprender vocabulario o estructuras gramaticales tome más tiempo y requiera mayor repetición. Sin embargo, como recalcó Gabriela Cáceres, psicóloga y directora del Centro de Investigación en Psicología de la Universidad Católica San Pablo, este “ritmo más lento” no es un impedimento, sino simplemente una diferencia en la forma de aprender. No se trata de incapacidad, sino de adaptación.

Asimismo, uno de los temas que más suele preocupar es la pronunciación. ¿Es realmente más difícil adquirirla de adulto? La respuesta corta es: sí, pero no es una barrera definitiva. Vivian Morales, docente de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad Científica del Sur precisó que muchas de las dificultades surgen cuando no se enseñan correctamente los sonidos desde el inicio. No obstante, cuando el estudiante entiende cómo funciona el sistema fonético, gana confianza y, a su vez esto acelera el progreso.

El cambio ocurre cuando dejas de traducir y empiezas a pensar en inglés. Hablar desde el inicio, incluso con errores, es lo que transforma el aprendizaje en algo natural.

“El verdadero reto en este aspecto es que nuestro cerebro ya tiene consolidados ciertos patrones fonológicos de la lengua materna. Sin embargo, a través de la repetición, la imitación y la exposición constante, el cerebro puede crear nuevos patrones. La clave está en desarrollar conciencia fonológica y mantener la práctica”, sostuvo el doctor Ocampo.

Pero no siempre las mayores dificultades son cognitivas, en muchos casos, son emocionales. La inseguridad, el miedo a equivocarse o la frustración pueden convertirse en verdaderos bloqueos. Lo que sucede—según Liliana García— es que muchos adultos evitan practicar por temor a ser juzgados o a “sonar mal”, y es que cometer errores en otro idioma puede sentirse como una amenaza a la imagen personal e incluso profesional. A esto se suman creencias limitantes sobre la edad, lo que también puede afectar el progreso.

Estas barreras emocionales no solo afectan la motivación, también tienen un impacto directo en el funcionamiento cognitivo. Estados como la ansiedad o un autoconcepto negativo interfieren con la atención, la memoria de trabajo y la fluidez verbal, haciendo que aprender se vuelva más difícil de lo que realmente es.

Por si fuera poco, la vida adulta añade otros obstáculos: el estrés, por ejemplo, afecta directamente la memoria de trabajo y la atención, la falta de tiempo limita la exposición al idioma, mientras que, la carga mental genera fatiga, lo que disminuye la capacidad de retener nueva información.

Pero aquí está el punto clave: ninguna de estas dificultades significa que no se pueda lograr. Además, aprender un idioma en la adultez no es una carrera de velocidad, sino de estrategia y constancia.

Así puedes aprender inglés sin perder tiempo ni frustrarte

Aprender inglés en la adultez no tiene por qué ser complicado. De hecho, cuando el aprendizaje se adapta a cómo funciona el cerebro adulto, los avances pueden ser rápidos y sostenibles.

Aprende con propósito

Uno de los enfoques más efectivos es el aprendizaje orientado a objetivos reales. Para la experta en traducción e interpretación, el uso del LSP (Language for Specific Purposes), que consiste en aprender inglés según las necesidades: trabajo, viajes o situaciones específicas, hace que el proceso sea más directo y útil desde el inicio.

En esta misma línea, Liz Rojas propuso el aprendizaje basado en proyectos (PBL), donde el idioma se adquiere resolviendo problemas reales. Este enfoque activa la memoria episódica, lo que puede hacer que el aprendizaje sea hasta un 40% más duradero.

Pero, ¿qué significa esto en la práctica?

Aprender inglés para reuniones, no para exámenes.

Practicar con situaciones reales (presentaciones, viajes, llamadas).

Usar el idioma como herramienta, no como fin.

Hablar desde el día uno cambia todo

Uno de los mayores errores al aprender inglés o cualquier idioma, es esperar a “estar listo” para hablar. Por eso, la experta en educación Liliana Burga insistió en que el enfoque comunicativo—con inmersión oral desde el inicio— es clave para perder el miedo y ganar confianza.

“Interactuar con nativos o simular situaciones cotidianas permite automatizar el idioma, ya que activa procesos como la atención, la memoria y el uso funcional del lenguaje”, destacó Gabriela Cáceres.

Los avances no tardan años en llegar. En pocas semanas puedes notar cambios reales si practicas con constancia. Aprender inglés no es cuestión de edad, sino de decisión.

La clave no es estudiar más, sino mejor

Cuando se trata de frecuencia, la constancia le gana a la intensidad. Según Morales, estudiar alrededor de una hora, cuatro veces por semana, es suficiente para lograr avances sólidos sin saturarse.

Además, hay tres elementos que marcan la diferencia:

Repetición espaciada: Mejora la retención del vocabulario.

Mejora la retención del vocabulario. Práctica activa: Consolida el uso real del idioma.

Consolida el uso real del idioma. Retroalimentación constante: Permite corregir errores a tiempo.

Deja de traducir

Uno de los mayores obstáculos es la traducción mental. Aquí, la solución no es memorizar más, sino cambiar el enfoque. Liz Rojas subrayó que cuando el idioma se usa para resolver problemas reales, el cerebro deja de traducir y empieza a responder directamente en inglés. Es decir, el cambio ocurre cuando el idioma deja de ser teoría y se convierte en acción.

Apps e inteligencia artificial

Las herramientas digitales han transformado la forma de aprender inglés, permitiendo a los adultos integrar el estudio a su rutina sin sacrificar sus deberes diarios. Pero atención: por más útiles que sean, nunca sustituirán la experiencia vivencial del aula.

Al elegir un recurso, es importante no dejarse llevar solo por la popularidad de apps como Duolingo. En este sentido, Burga recomendó investigar bien y seleccionar aquella que responda a la necesidad específica de cada persona, pues cada plataforma tiene un enfoque distinto: algunas son excelentes para aprender gramática, mientras que otras se especializan en la expresión oral.

Esto es lo que puedes tardar en mejorar tu inglés

En 4 semanas ya se pueden notar mejoras cognitivas, como la atención, la memoria y la agilidad mental.

En 6 a 8 meses, se puede alcanzar un nivel funcional para trabajar o viajar.

En 2 años, un nivel profesional sólido.

Aunque estos plazos son una buena referencia, la idea es que no se conviertan en una meta rígida que genere ansiedad. Recuerda que aprender inglés no debe ser una obligación, sino una oportunidad. No esperes el “momento perfecto” ni creas que necesitas estar preparado para empezar, ya que el paso más importante es simplemente animarte.

Cambia el enfoque hacia el disfrute: entender tu serie favorita, viajar con mayor confianza o conectar genuinamente con el mundo. Cuando dejas atrás la presión y te permites disfrutar, el aprendizaje fluye por sí solo. Al final, no es cuestión de edad ni de tiempo, sino de decisión: ¡atrévete a dar el primer paso!