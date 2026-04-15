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Resumen

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No es casual que la centella asiática se haya vuelto un básico del K-beauty. Esta filosofía prioriza fórmulas suaves y con menos irritantes, por lo que su efecto calmante y su buena tolerancia en pieles sensibles la han convertido en protagonista.
No es casual que la centella asiática se haya vuelto un básico del K-beauty. Esta filosofía prioriza fórmulas suaves y con menos irritantes, por lo que su efecto calmante y su buena tolerancia en pieles sensibles la han convertido en protagonista.
Por Milenka Duarte

La cultura coreana no solo está conquistando al mundo con bandas como BTS o Blackpink, sino también con su enfoque del cuidado de la piel, el cual está revolucionando por completo el mercado de la belleza. El famoso skincare coreano se ha convertido en un auténtico must entre los millennials y los jóvenes de la generación Z, quienes buscan el codiciado efecto “glass skin”: una piel luminosa, uniforme y con una apariencia casi translúcida.

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