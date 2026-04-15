La cultura coreana no solo está conquistando al mundo con bandas como BTS o Blackpink, sino también con su enfoque del cuidado de la piel, el cual está revolucionando por completo el mercado de la belleza. El famoso skincare coreano se ha convertido en un auténtico must entre los millennials y los jóvenes de la generación Z, quienes buscan el codiciado efecto “glass skin”: una piel luminosa, uniforme y con una apariencia casi translúcida.

Uno de los ingredientes estrella de esta tendencia es, sin duda, la centella asiática, un activo calmante que ha ganado gran protagonismo. La llevo probando desde hace meses y su popularidad no es casualidad: idols del K-pop como Jisoo, Jin o Karina la incluyen en rutinas enfocadas en la hidratación y el equilibrio de la piel.

Pero, más allá del entusiasmo y la viralidad, realmente es un activo que merece tanto hype o estamos ante otra tendencia pasajera dentro del universo del K-beauty.

El boom de la centella asiática: el ingrediente natural que está en todas partes

También conocida como cica o “hierba del tigre”, la centella asiática es una planta medicinal que crece en zonas pantanosas en regiones tropicales y subtropicales de la India, el sudeste asiático y Madagascar, así como en China, Corea, Japón y Taiwán. Durante siglos, ha sido usada en Oriente para tratar enfermedades infecciosas de la piel, acelerar la cicatrización de úlceras y en heridas cutáneas.

Actualmente, como explicó la dermatóloga Antuaneth Sobrino, del Centro Bienestar Auna a Somos, se ha posicionado en el mundo del K-beauty y la dermatología, gracias a que:

Tiene acción antiinflamatoria y calmante.

Fortalece la barrera cutánea, actuando como humectante natural.

Activa la síntesis de colágeno y elastina, mejorando la firmeza y elasticidad.

Ayuda en la apariencia de las estrías.

“A diferencia de otros ingredientes comúnmente conocidos como el aloe vera, la manzanilla, la urea o la caléndula, la centella asiática se destaca por aportar una hidratación más profunda y por su efecto regenerador y calmante. Aunque la industria dermatológica y cosmética ha puesto en valor sus beneficios recientemente, no se trata de una simple tendencia pasajera, sino de un ingrediente útil con una larga historia”, recalcó la experta.

La evidencia científica respalda su acción antiinflamatoria, su capacidad para mejorar la cicatrización, estimular el colágeno y fortalecer la barrera cutánea. Con el uso continuo, también puede reducir el eritema y mejorar la textura de la piel.

La ciencia detrás de la centella asiática: cómo actúa en la piel

De acuerdo con Rocío del Pilar Bringas, docente de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur, los compuestos activos de la centella asiática — asiaticósido, madecassósido, ácido asiático y ácido madecásico — actúan principalmente sobre tres frentes celulares:

Estimula los fibroblastos— las células responsables de la estructura de la piel— favoreciendo su actividad y aumentando la síntesis de colágeno tipo I y elastina, lo que mejora la firmeza y elasticidad.

Estimula las células endoteliales y favorece a la formación de nuevos vasos sanguíneos, además de aumentar los niveles intracelulares de fibronectina, una proteína clave para que la piel recién formada sea más resistente.

Ayuda a controlar la inflamación y el estrés oxidativo al bloquear mediadores inflamatorios (como el factor NF-κB y citoquinas TNF-α, IL-6). También protege a los queratinocitos (células de la epidermis) de la muerte celular (apoptosis) causada por la radiación ultravioleta.

Aunque la evidencia científica respalda estos beneficios, hay algunos efectos que han sido exagerados por la industria cosmética. Como señaló la doctora Claudia Castañeda, médico cirujano del Centro Estético de Clínica Internacional, la centella asiática no elimina manchas pigmentarias profundas ni tampoco la celulitis. Si bien puede suavizar las líneas finas, no ofrece un efecto lifting inmediato ni un rejuvenecimiento visible por sí sola.

Cómo integral la centella asiática a tu rutina

La mejor manera de incluirla en nuestra rutina—según la doctora Bringas— es en serum, ya que este formato contiene una alta concentración del activo y aporta una mayor regeneración, lo cual es ideal para pieles mixtas. Mientras que, en pieles más secas, la crema puede proporcionar una mejor hidratación.

“Para introducir la centella asiática, conviene seguir la regla general del skincare: empezar de la textura más ligera a la más densa. Asimismo, se puede aplicar tanto por la mañana como por la noche, e incluso dos veces al día para potenciar sus efectos calmantes y regeneradores. Aunque es un ingrediente suave y apto para la mayoría de pieles, en casos de rosácea o dermatitis conviene evitar su uso directo”.

Otro punto clave a considerar es que, si bien es un ingrediente bastante efectivo por sí solo, si deseamos potenciar sus resultados podemos combinarla con otros activos como:

Vitamina C: Ambos actúan como antioxidantes anti-edad, ya que la centella estimula la producción de colágeno y la vitamina C es esencial para ese proceso. Juntas, mejoran la firmeza y la luminosidad de forma mucho más rápida que por separado.

Ambos actúan como antioxidantes anti-edad, ya que la centella estimula la producción de colágeno y la vitamina C es esencial para ese proceso. Juntas, mejoran la firmeza y la luminosidad de forma mucho más rápida que por separado. Ácido hialurónico: Mientras el hialurónico retiene agua, la centella repara la barrera cutánea para que esa humedad no se escape. Este dúo es ideal para pieles deshidratadas.

Mientras el hialurónico retiene agua, la centella repara la barrera cutánea para que esa humedad no se escape. Este dúo es ideal para pieles deshidratadas. Niacinamida: La niacinamida regula la grasa y ayuda con el aclaramiento de manchas, mientras que la centella reduce la inflamación. Por lo tanto, ambos pueden ser útiles para pieles grasas con tendencia acneica.

Sin embargo, no se debe mezclar con ingredientes que puedan irritar la barrera cutánea como el peróxido de benzoilo, altos porcentajes de ácidos exfoliantes (AHA/BHA) o retinoides, advirtió la especialista de la Universidad Científica del Sur.

La centella asiática funciona por sí sola, pero su efecto mejora al combinarla con otros activos. Con niacinamida ayuda a unificar el tono, con ceramidas refuerza la barrera cutánea y con ácido hialurónico potencia la hidratación.

¿Es para todos? Cuándo usar centella asiática y cuándo no

De acuerdo con la dermatóloga Samantha Stein, de Cleveland Clinic se recomienda especialmente en piel seca, sensible o con la barrera cutánea alterada, así como también para tratar el acné. Incluso puede ser útil después de tratamientos como láser o peelings químicos, puesto que ayuda a acelerar la regeneración, calmar la inflamación, reducir las rojeces y fortalecer la barrera cutánea.

Por ejemplo, en heridas, quemaduras leves y úlceras cutáneas, acelera la reparación y la cicatrización en un 50%, precisó Bringas. Además, es excelente para la prevención de marcas de estiramiento en la piel, ya sea por embarazo o cambios bruscos de peso.

En casos de insuficiencia venosa crónica y várices, también es un aliado, dado que ayuda a reducir la presión venosa, disminuye la permeabilidad capilar y alivia la sensación de piernas pesadas.

Aunque es bien tolerada en la mayoría de los casos, algunas personas pueden presentar reacciones adversas, especialmente aquellas con sensibilidad o alergia al ingrediente. De igual manera, algunos productos con centella asiática pueden estar mezclados con propilenglicol o conservantes que, en pieles con la barrera dañada, son los verdaderos culpables de la irritación.

Por eso, conviene prestar atención a señales como ardor, irritación o dermatitis, ya que pueden indicar que la piel no tolera bien el producto. “Para evitar estos síntomas, se recomienda hacer una prueba previa en una zona pequeña de la piel antes de su uso habitual. Si se presenta alguna reacción negativa, se debe suspender su uso y consultar con un dermatólogo”, subrayó la doctora Stein.

Lo que no debes hacer al usar centella asiática

Esperar resultados anti-edad intensos o inmediatos.

Utilizarla dentro de rutinas excesivamente agresivas que impidn que la piel se recupere adecuadamente.

Emplear concentraciones demasiado altas de centella asiática.

Mezclarla con activos de concentraciones altas.

Aplicarla en heridas abiertas.

No realizar una prueba de alergia.

Aplicarla en pieles con rosácea y/o eczema sin supervisión dermatológica previa.

Puede usarse de día y de noche, y aplicada dos veces al día potencia sus efectos calmantes. Al reforzar la barrera cutánea, la centella asiática se convierte en una aliada del “glass skin”, favoreciendo una piel más luminosa y uniforme.

“Un error frecuente al adoptar rutinas del K-beauty es asumir que funcionan igual en todas las pieles. Las pieles asiáticas, en específico las coreanas, suelen ser más finas y propensas a la deshidratación, mientras que las pieles latinas tienden a ser más gruesas y con mayor producción de sebo. Por eso, sus necesidades son distintas y no se pueden comparar directamente”, sostuvo la dermatóloga Antuaneth Sobrino.

Cómo elegir correctamente tu producto de centella asiática

La doctora Rocío del Pilar Bringas lo resumió en tres simples aspectos para asegurar la efectividad del producto:

Revisa la lista INCI

Los ingredientes se ordenan de mayor a menor concentración. Para que sea efectivo, “Centella Asiatica Extract” debe aparecer dentro de los primeros 3-5 lugares. Si este ingrediente activo está al final, probablemente sea más marketing que un beneficio real.

Extracto vs. agua de centella

No son lo mismo. El extracto de centella es más concentrado y potente, en cambio el agua (hidrolato) es un subproducto con menor cantidad de activos. Por eso, si un producto dice “90% de agua de centella”, en realidad estás comprando principalmente agua. Más allá del porcentaje que promete la etiqueta, fíjate en la posición del extracto puro en la lista de ingrediente.

Evita esto al inicio de la fórmula

Alcoholes secantes y fragancias en los primeros lugares pueden disminuir la tolerancia y la efectividad del producto.

Finalmente, como nos recuerda la especialista del Centro Bienestar Auna, ante cualquier duda, lo ideal es consultar con un dermatólogo y adaptar la rutina al tipo de piel y sus necesidades, ya que un uso inadecuado puede dañar la barrera cutánea.