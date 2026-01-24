La protección de la piel no debe limitarse solo a los días de playa o verano. Especialistas en cuidado dermatológico coinciden en que la exposición solar ocurre a diario, incluso durante actividades cotidianas como ir al trabajo, caminar por la ciudad o usar el transporte público. Por ello, adoptar hábitos simples pero constantes es fundamental para prevenir daños a largo plazo.

En ese contexto, especialistas de bloqueadores Bahía, marca de Laboratorios Portugal, comparten cinco recomendaciones esenciales para mantener una piel protegida y saludable durante todo el año:

1. Usar protector solar todos los días

La radiación UV está presente incluso en días nublados o durante trayectos cortos. Incorporar el bloqueador solar en la rutina diaria ayuda a prevenir manchas, envejecimiento prematuro y otros daños en la piel.

“El cuidado de la piel empieza en el día a día. Queremos recordarle a las personas que la protección de máxima eficacia debe formar parte de su rutina, incluso cuando van al trabajo o realizan sus trayectos diarios”, señaló Lucía Noboa, Gerente de Marketing y Producto de Laboratorios Portugal.

2. Aplicar la cantidad adecuada

Uno de los errores más comunes es usar menos producto del necesario. Los especialistas recomiendan aplicar una cantidad generosa en rostro, cuello y zonas expuestas, asegurando una cobertura uniforme para una protección efectiva.

3. Reaplicar durante el día

El bloqueador solar no es permanente. Factores como el sudor, el roce o el paso de las horas reducen su eficacia, por lo que es importante reaplicarlo cada cierto tiempo, especialmente si se permanece al aire libre.

4. Elegir productos que se adapten al ritmo diario

Para que la protección sea constante, es clave optar por bloqueadores de uso práctico, fáciles de aplicar y compatibles con la rutina diaria, lo que facilita su uso continuo sin interrumpir las actividades habituales.

5. Complementar la protección con hábitos saludables

El cuidado de la piel también incluye hidratarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada en horas de mayor radiación y proteger zonas sensibles como el rostro y las manos, que están más expuestas durante el día.

Con el objetivo de reforzar la importancia de la protección solar cotidiana, bloqueadores Bahía realizó recientemente una activación junto en la Línea 1 del Metro de Lima. “Buscamos acompañar a las personas en su día a día y reforzar que el cuidado de la piel es una práctica accesible y necesaria”, añadió Sofía Maldonado, Product Owner de Bloqueadores Bahía.

Se busca generar conciencia sobre la importancia de la protección solar como parte de la vida diaria, promoviendo hábitos simples que contribuyen a la salud de la piel a largo plazo.