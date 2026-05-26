La longevidad se refiere principalmente al tiempo de vida de una persona o población, enfocándose en alcanzar una vejez saludable, funcional y con bienestar. Entre los factores clave destacan los avances en medicina, higiene, nutrición y estilos de vida saludables, como el ejercicio y la alimentación, que favorecen de manera positiva la supervivencia en edades avanzadas en el mundo. No obstante, es común que muchas personas se cuestionen cuánto tiempo dedican a sus actividades diarias, entre ellas dormir, trabajar, usar redes sociales y otras rutinas cotidianas. Frente a ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer la esperanza de vida actual de los seres humanos, así como datos estadísticos sobre el tiempo que invierten en distintas actividades y tareas cotidianas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTOS AÑOS DE VIDA INVIERTEN LOS SERES HUMANOS HACIENDO ACTIVIDADES DIARIAS?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que la población de Latinoamérica tiene actualmente una esperanza de vida de 80,6 años. Así, a través de una investigación realizada por el ‘Huffington Post’ y compartido por el Portafolio, se conoció que los seres humanos pasan cerca de 26 años de su vida durmiendo, mientras que siete años lo pasan tratando de conciliar el sueño, lo que equivale a aproximadamente 33 años echados en la cama (12 045 días). Asimismo, otra de las actividades a las que las personas dedican gran parte de su tiempo es el trabajo, con un promedio de 13 años a lo largo de su vida.

Eso no es todo, en cuanto al ocio, el estudio señaló que una persona pasa ocho años de su vida viendo televisión y cuatro años alimentándose. En un mundo más moderno, los seres humanos invierten cerca de tres años en las redes sociales y tres años lo utilizan para irse de vacaciones. Por otro lado, una persona destina cerca de un año y cuatro meses de su vida a realizar actividad física. Finalmente, la investigación calculó el tiempo que las personas destinan a actividades relacionadas con el romance, es decir, pasan poco más de un año de su vida a acciones como comprar flores, acudir a restaurantes o asistir a citas.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES CON LA ESPERANZA DE VIDA MÁS ALTA EN EL MUNDO?

A través de un informe publicado por Visual Capitalist y compartido por Portafolio, se dieron a conocer los países que encabezan la lista de las poblaciones más longevas del mundo, impulsadas por diversos factores. De acuerdo con el ranking, Japón lidera la lista con una esperanza de vida de 85 años, gracias a políticas de salud pública efectivas, un alto nivel de atención médica y estilos de vida asociados con dietas saludables y bajos índices de violencia urbana. Por su parte, en cuanto al continente europeo, Francia, Italia y España cuentan con un nivel de vida de 84 años, debido a un sistema de salud universal, políticas de bienestar social y estilos de vida que promueven la actividad física y una alimentación equilibrada.

Más abajo se sitúa Estados Unidos, con una esperanza de vida de 80 años, donde el enfoque se centra en los desafíos de salud pública y la atención a una población con altos niveles de obesidad. Asimismo, China presenta una expectativa de vida de 79 años, mientras que en Latinoamérica, Brasil y México registran una longevidad cercana a los 76 años. En contraste, Indonesia presenta la menor esperanza de vida entre las principales economías, con alrededor de 72 años. Por último, la plataforma destaca que la relación entre riqueza económica y longevidad no es necesariamente lineal entre los países en el mundo.