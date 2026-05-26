Por Redacción EC

La longevidad se refiere principalmente al tiempo de vida de una persona o población, enfocándose en alcanzar una vejez saludable, funcional y con bienestar. Entre los factores clave destacan los avances en medicina, higiene, nutrición y estilos de vida saludables, como el ejercicio y la alimentación, que favorecen de manera positiva la supervivencia en edades avanzadas en el mundo. No obstante, es común que muchas personas se cuestionen cuánto tiempo dedican a sus actividades diarias, entre ellas dormir, trabajar, usar redes sociales y otras rutinas cotidianas. Frente a ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer la esperanza de vida actual de los seres humanos, así como datos estadísticos sobre el tiempo que invierten en distintas actividades y tareas cotidianas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.