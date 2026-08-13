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Resumen

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Un residente local inspecciona el lugar de un ataque aéreo ruso que impactó un almacén con cuatro bombas guiadas en Kramatorsk, región de Donetsk, Ucrania. (Foto: EFE/EPA/TOMMASO FUMAGALLI)
Un residente local inspecciona el lugar de un ataque aéreo ruso que impactó un almacén con cuatro bombas guiadas en Kramatorsk, región de Donetsk, Ucrania. (Foto: EFE/EPA/TOMMASO FUMAGALLI)
Por Agencia EFE

Las fuerzas rusas han matado o herido en julio en Ucrania a 3.047 civiles, el mayor número desde marzo de 2022, inmediatamente después del inicio de la invasión, según informó este jueves la Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU por sus siglas en inglés).

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