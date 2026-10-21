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Resumen

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El mundo ya se ha calentado aproximadamente 1,4 °C encima de la era preindustrial y se espera que se supere el umbral de 1,5 °C en cuestión de años. (Foto: Chris LeBoutillier)
El mundo ya se ha calentado aproximadamente 1,4 °C encima de la era preindustrial y se espera que se supere el umbral de 1,5 °C en cuestión de años. (Foto: Chris LeBoutillier)
/ Unsplash
Por Agencia AFP

Los compromisos globales para reducir las emisiones que calientan el planeta están muy por debajo de los objetivos climáticos de París y han encaminado al mundo a un calentamiento de 2,6 °C en este siglo, advirtió la ONU este miércoles.

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