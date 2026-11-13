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Resumen

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Los paisajes helados de la criosfera (las capas de hielo, los glaciares de montaña, el hielo marino, el permafrost y la capa de nieve) desempeñan un papel insustituible en la regulación de los ciclos de la energía, el agua, el carbono y el metano de la Tierra, así como en su capacidad de almacenamiento de carbono. (Foto de Yoshihiro Nakayama / Xinhua vía AFP)
Los paisajes helados de la criosfera (las capas de hielo, los glaciares de montaña, el hielo marino, el permafrost y la capa de nieve) desempeñan un papel insustituible en la regulación de los ciclos de la energía, el agua, el carbono y el metano de la Tierra, así como en su capacidad de almacenamiento de carbono. (Foto de Yoshihiro Nakayama / Xinhua vía AFP)
/ YOSHIHIRO NAKAYAMA
Por Agencia EFE

La criosfera está formada por las zonas heladas del planeta y el cambio climático provocado por el ser humano está degradando estos paisajes más allá de los límites medioambientales seguros, lo que pone en peligro las condiciones de vida de las sociedad humana.

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