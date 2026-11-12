Los problemas del planeta no vienen por separado

Desde el 9 de noviembre, la 31.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) reúne en Antalya, Turquía, a gobiernos de todo el mundo. Es un espacio necesario, pues sin acuerdos globales ningún país puede enfrentar solo la crisis climática.

Sin embargo, estas conferencias suelen organizar sus sesiones por temas separados: el clima por un lado, el agua y el medioambiente por otro. Esto tiene una explicación práctica, pues así se ordenan las negociaciones, pero tiende a producir soluciones parciales y estas, aunque alivian, no cambian cómo funciona un sistema.

En el territorio, los problemas no llegan por separado. El Perú es una prueba de ello. Según el Ministerio del Ambiente, casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero del país (47,9% en 2019) proviene del cambio de uso del suelo, sobre todo de la deforestación. El mismo bosque que se pierde regula el agua, estabiliza el clima y es hogar de comunidades. Clima, bosque, agua y personas forman un solo asunto.

Por eso, las soluciones que mejor funcionan son las integradas, y estas exigen trabajar en tres niveles a la vez. El primero es el territorial: soluciones diseñadas con cada comunidad, que ellas puedan operar y mantener en el tiempo. El segundo son las redes regionales: comunidades que se articulan entre sí, con gobiernos locales y con la empresa privada, para dejar de actuar solas. El tercero es la política pública: que lo aprendido en el territorio defina cómo interviene el Estado.

El agua y el saneamiento pueden ser un buen punto de partida. Cuando se tratan como un bien común y se entiende que el río depende del bosque, cuidar el agua, el saneamiento y el territorio dejan de ser tareas separadas. Además, unen a comunidades, Estado y empresa privada, y pueden mantener vivas esas alianzas.

En Fundación Encuentros, ponemos en práctica esta idea con nuestra plataforma Guardianes del Agua. En San José de Parinari, comunidad kukama-kukamiria de Loreto, estamos diseñando un sistema de agua y saneamiento seguro y resiliente al clima, que administrará su Comité de Agua, Saneamiento y Ambiente (CASA), ya conformado. Sobre esa base armaremos, junto a gobiernos locales, el gobierno nacional, la sociedad civil y la empresa privada, una red regional que lleve el modelo CASA a la política pública y aplique en la Amazonía la Ley N.° 32065 de acceso universal al agua potable.

Ojalá la COP31 y las que vengan abran más espacio a esta mirada conjunta. Clima, bosques, agua y comunidades comparten un mismo territorio, y lo que decidamos hoy define el planeta que heredarán las próximas generaciones.