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Los problemas del planeta no vienen por separado

La COP31 suele organizar su agenda por temas separados: el clima, el agua, el ambiente. En cambio, las soluciones que mejor funcionan son las que los atienden juntos y, además, parten del territorio.

    Gabriel Barreto Bentín
    Por

    Presidente y fundador de la Fundación Encuentros

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: El Comercio/Raúl Rodríguez)
    (Ilustración: El Comercio/Raúl Rodríguez)

    Desde el 9 de noviembre, la 31.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) reúne en Antalya, Turquía, a gobiernos de todo el mundo. Es un espacio necesario, pues sin acuerdos globales ningún país puede enfrentar solo la crisis climática.

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