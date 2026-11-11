La cumbia peruana también tendrá un lugar en la despedida del papa León XIV. Grupo 5, una de las agrupaciones más populares del país, participará en la jornada que reunirá a miles de fieles el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, según informaron fuentes a El Comercio. Será una presentación especial en el marco de la visita del pontífice, quien regresará al Vaticano ese mismo día.

La participación de la orquesta de Monsefú, liderada por los hermanos Christian, Andy y Elmer Yaipén, sumará un nuevo capítulo a su trayectoria. Esta vez, el escenario será distinto al de sus multitudinarios conciertos: formará parte de una jornada religiosa que marcará el cierre de la visita de León XIV al país, donde desarrolló una parte importante de su labor pastoral.

La participación de Grupo 5 se mantuvo bajo reserva; sin embargo, los ensayos terminaron por hacer evidente su presencia en el evento.

La jornada del lunes 16 de noviembre tendrá como acto central la misa que presidirá León XIV a las 10:30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas. Posteriormente, el pontífice se trasladará a la Base Aérea del Callao, donde se realizará la ceremonia oficial de despedida, antes de partir hacia Roma a la 1:45 p. m.

Música peruana acompaña al pontífice

Grupo 5 se sumará así a la presencia de destacados intérpretes nacionales en las actividades organizadas por la visita papal, que se desarrolla del 11 al 16 de noviembre en distintas ciudades del país.

Entre los artistas convocados figuran Susana Baca, quien participará en la bienvenida al pontífice en Lima; Donnie Yaipén y Daniela Darcourt, invitados a la vigilia juvenil; y Tania Libertad, quien interpretará el “Ave María” durante el encuentro de oración previsto en Zaña, Lambayeque.

También estará presente Lita Pezo, encargada de interpretar el salmo y otras piezas religiosas durante la misa programada en Pucallpa el domingo 15 de noviembre.

La participación de estos artistas permitirá que distintos géneros y voces de la música nacional acompañen los encuentros del pontífice con los fieles. En ese contexto, la presencia de Grupo 5 llevará la cumbia norteña a una jornada que reunirá música, fe y despedida.