icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Grupo 5 participará en la despedida del papa León XIV, el 16 de noviembre, tras la misa que oficiará el pontífice en la Base Aérea Las Palmas. (Foto: Grupo 5)
Grupo 5 participará en la despedida del papa León XIV, el 16 de noviembre, tras la misa que oficiará el pontífice en la Base Aérea Las Palmas. (Foto: Grupo 5)
Por Sonia del Águila

La cumbia peruana también tendrá un lugar en la despedida del papa León XIV. Grupo 5, una de las agrupaciones más populares del país, participará en la jornada que reunirá a miles de fieles el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, según informaron fuentes a El Comercio. Será una presentación especial en el marco de la visita del pontífice, quien regresará al Vaticano ese mismo día.

VIDEO RECOMENDADO

El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?