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Resumen

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El Grupo 5 se hizo presente en los Premios Heat 2026. El Comercio habló con sus integrantes en el evento. (Foto:Premios Heat)
El Grupo 5 se hizo presente en los Premios Heat 2026. El Comercio habló con sus integrantes en el evento. (Foto:Premios Heat)
Por Sonia del Águila

En el Perú llenan estadios, desatan ovaciones y tienen canciones que miles de personas cantan de memoria. Pero en México, Grupo 5 vuelve a empezar. Christian, Andy y Elmer Yaipén buscan conquistar a un público que recién descubre su música, lejos de los escenarios multitudinarios y del cariño que los acompaña desde hace décadas. Un nuevo desafío que asumen con entusiasmo y la determinación de llevar la cumbia peruana cada vez más lejos.

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