En el Perú llenan estadios, desatan ovaciones y tienen canciones que miles de personas cantan de memoria. Pero en México, Grupo 5 vuelve a empezar. Christian, Andy y Elmer Yaipén buscan conquistar a un público que recién descubre su música, lejos de los escenarios multitudinarios y del cariño que los acompaña desde hace décadas. Un nuevo desafío que asumen con entusiasmo y la determinación de llevar la cumbia peruana cada vez más lejos.

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Durante la semana de los Premios Heat 2026, en Jalisco, conversamos con los integrantes de Grupo 5 sobre esta nueva etapa de su carrera. La agrupación celebra su tercera nominación a Mejor Artista Tropical, categoría en la que compite con figuras como Carlos Vives, Olga Tañón y Romeo Santos.

“Estamos muy felices y agradecidos con Dios por esta oportunidad de estar en una lista tan fuerte, tan competitiva, con artistas que admiramos y seguimos desde hace muchos años. El simple hecho de estar ahí es muy emocionante y lo asumimos con mucha responsabilidad”, destaca Christian.

Para una agrupación acostumbrada a una intensa agenda de conciertos en el Perú, abrirse camino en el extranjero implica hacer una pausa en sus presentaciones locales y destinar tiempo, esfuerzo y recursos a conquistar públicos que recién comienzan a descubrir su música.

“Decidimos frisar la agenda, no tocar en Perú y venir acá. Es difícil porque en nuestro país hay muchas oportunidades de trabajar todos los días. Pero tienes que hacer esa inversión para que la banda siga creciendo”, explica Christian.

Para el Grupo de Oro del Perú la internacionalización no depende únicamente de que la cumbia consiga mayor aceptación fuera de nuestras fronteras. Consideran que cada proyecto debe encontrar su propio camino, asumir riesgos y realizar un trabajo constante de promoción.

Volver a empezar

Su historia en México no comenzó con esta nominación. Elmer Yaipén cuenta que llevan aproximadamente siete u ocho años visitando el país, buscando contactos, acercándose a las emisoras y presentando sus canciones.

“No es que porque ya somos exitosos en el Perú, llegamos a otro país con una canción y automáticamente triunfamos. No funciona así. Ni siquiera en nuestro país fue fácil. Tuvimos que recorrerlo de ciudad en ciudad, de radio en radio, hablando con programadores y dueños de emisoras. Podían pasar meses o años antes de que una canción se convirtiera en un éxito. En el extranjero ocurre lo mismo. Aquí seguimos tocando puertas y dándonos a conocer”, destaca.

Una de las experiencias que mejor retrata ese proceso ocurrió en la emisora mexicana KeBuena. Cuando presentaron su música a uno de los programadores, descubrieron que una canción de su repertorio ya había alcanzado popularidad en ese mercado, aunque no necesariamente asociada al nombre de la agrupación.

Se trataba de “La culebritica”, una canción que había ganado popularidad gracias a un video viral de unos niños africanos bailando a su ritmo. Ese encuentro también abrió las puertas a otro de sus temas, “Tú no eres un ángel”.

“Hay entrevistas en las que nos toca empezar de cero, presentarnos y contar nuestra historia. Desde 2018 venimos trabajando en este proyecto de tocar puertas. Hace dos o tres años sentimos que algo comenzaba a funcionar. No ha sido fácil”, reconoce Andy.

“Admiro mucho a mis hermanos porque vienen trabajando desde la época de mi papá. Sé lo difícil que es para ellos llegar a otro país y volver a empezar de cero, después de todo lo que han conseguido. Sin embargo, lo hacen con las mismas ganas de seguir creciendo”, agrega Christian.

Sueño heredado

Para ellos, existe una diferencia entre el sueño que heredaron y el que ahora persiguen.

“El sueño de mi padre era ver crecer a Grupo 5 en el Perú, y lo hemos hecho realidad. Ahora, nuestro sueño es llevar su música más allá de nuestras fronteras”, explica Elmer.

Zapatillas con historia

Los 50 años de historia de Grupo 5 también están presentes en su vestuario, siempre cuidadosamente elegido. Durante la entrevista, Christian muestra unas exclusivas zapatillas Dolce & Gabbana personalizadas con el nombre de la agrupación. Su diseño nació durante una visita a una tienda de la firma italiana en Santiago de Chile.

“Estábamos en Dolce & Gabbana y había un artista de la marca. Le conté: ‘Oye, mi banda está cumpliendo 50 años’. Me dijo: ‘Pásame el logo, pásame lo que tú creas y yo me encargo de imaginarlo’”, relata.

El resultado fue un par de zapatillas personalizadas que recibió posteriormente en su domicilio y que lo dejaron sorprendido.

“Cuando me las mandaron a casa, ¡wow! Era una locura. No fue un obsequio, fue un trabajo personalizado que encargué para mí”, aclara Christian mientras muestra los detalles del calzado.

La pieza incluye una dedicatoria especial: “Dolce & Gabbana le desea un feliz 50 aniversario al Grupo de Oro del Perú, Grupo 5”.

Camino por recorrer

Los estadios llenos, los reconocimientos y las nominaciones junto a grandes figuras de la música latina son parte de una historia que los hermanos Yaipén Quesquén siguen escribiendo. Mantienen intactas sus ganas de crecer y la convicción de que todavía quedan muchos sueños por cumplir.

“Faltan muchos. Y cada vez seguimos trazándonos nuevas metas, con ganas de seguir creciendo y llegar a nuevos públicos”, concluye Christian.