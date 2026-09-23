Con más de 50 años de trayectoria musical, Grupo 5 reafirma su posición como una de las instituciones de la música tropical más importantes de América Latina. Originarios de Monsefú, Chiclayo, y bajo el liderazgo de Elmer, Andy y Christian Yaipén, la agrupación peruana presenta hoy —en pleno Día de la Primavera— su nuevo sencillo titulado “El Secreto”.

Antes de su lanzamiento oficial, la expectativa digital por el nuevo tema se convirtió en un auténtico fenómeno de masas. La campaña de intriga desató un enorme rebote en redes sociales gracias a los divertidos TikToks publicados por el Grupo 5, los cuales hicieron alusión a parejas y populares shippeos del mundo del streaming.

A esto se sumó un exitoso concurso de clips en TikTok que desató una competencia masiva con la participación de más de 742 creadores de contenido, donde el afortunado ganador se llevó 1,000 soles para celebrar esta fecha especial.

El estreno llega acompañado por un videoclip oficial que resalta la calidad interpretativa de la delantera y el impecable sonido en vivo de la orquesta, consolidando la atmósfera íntima y apasionada que envuelve a este nuevo éxito.

Hitos y proyección global

Este proyecto se suma a los récords recientes de la agrupación en la industria musical, entre los que destaca la realización de tres fechas consecutivas en el Estadio Nacional de Lima con boletería agotada, además de mantener una presencia constante en las listas de reproducción de plataformas digitales y emisoras radiales.

Con un despliegue musical que destaca por su tradicional sección de vientos y su alto estándar técnico, Grupo 5 consolida con este trabajo su vigencia absoluta y su conexión inquebrantable con el público.

El sencillo “El Secreto” ya se encuentra disponible desde hoy en las principales plataformas de transmisión de audio, mientras que su videoclip oficial puede visualizarse a través del canal oficial de YouTube de la orquesta.

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