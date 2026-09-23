El Grupo 5 lanzó oficialmente su nuevo single 'El Secreto', que ya es viral en las redes sociales | Foto: Difusión / Grupo 5
El Grupo 5 lanzó oficialmente su nuevo single 'El Secreto', que ya es viral en las redes sociales | Foto: Difusión / Grupo 5
Por Redacción EC

Con más de 50 años de trayectoria musical, Grupo 5 reafirma su posición como una de las instituciones de la música tropical más importantes de América Latina. Originarios de Monsefú, Chiclayo, y bajo el liderazgo de Elmer, Andy y Christian Yaipén, la agrupación peruana presenta hoy —en pleno Día de la Primavera— su nuevo sencillo titulado “El Secreto”.