Para celebrar las Fiestas Patrias a ritmo de cumbia, Grupo 5, el Grupo de Oro del Perú, se une a La Sonora Dinamita, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música tropical a nivel continental, para presentar el “Versus Internacional de la Cumbia”.

Este mano a mano imperdible fue grabado íntegramente en México y reúne en un solo escenario a ambas potencias musicales. Durante una hora ininterrumpida de show, las agrupaciones hacen un recorrido por los temas más aclamados de sus repertorios, fusionando el sabor de la cumbia peruana con la tradición tropical mexicana.

El “Versus Internacional de la Cumbia” promete convertirse en el soundtrack principal de las celebraciones patrias dentro y fuera del país.

La producción audiovisual despliega un imponente marco musical y técnico donde los éxitos del Grupo 5 y los clásicos de La Sonora Dinamita se entrelazan para hacer bailar a todo el público.

Estreno en Fiestas Patrias

El lanzamiento oficial del “Versus Internacional de la Cumbia” se realizará este martes 28 de julio a las 10:00 a.m. (hora peruana) de manera simultánea en el canal oficial de YouTube de Grupo 5 y en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y Deezer.

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