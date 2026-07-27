Este mano a mano imperdible fue grabado íntegramente en México y reúne en un solo escenario a ambas potencias musicales | Foto: Difusión
Este mano a mano imperdible fue grabado íntegramente en México y reúne en un solo escenario a ambas potencias musicales | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Para celebrar las Fiestas Patrias a ritmo de cumbia, Grupo 5, el Grupo de Oro del Perú, se une a La Sonora Dinamita, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música tropical a nivel continental, para presentar el “Versus Internacional de la Cumbia”.