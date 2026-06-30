El éxito del Grupo 5 no conoce fronteras y se ha escrito una página de oro para la música latina. En lo que ya se califica como un hito sin precedentes para la cumbia peruana, el “Grupo de Oro del Perú” culminó de manera triunfal su esperado Tour Europa 2026, logrando un impresionante récord de 7 sold outs en las 7 fechas programadas a lo largo del continente.

Esta gira ha dejado en evidencia una auténtica locura y un fenómeno imparable: el éxito del “Grupo de Oro del Perú” radica en que, presentación tras presentación, asume el reto de tocar en recintos cada vez más grandes y masivos, y el resultado es siempre el mismo: un lleno absoluto.

No importa la capacidad del local, la respuesta del público fue inmediata y total, convirtiendo cada concierto en una verdadera fiesta de identidad, ritmo y alegría.

El recorrido europeo arrancó con fuerza los días 12 y 13 de junio, logrando impresionantes llenos en el EUR Social Park de Roma y en el imponente Palacio Vistalegre de Madrid, donde ante 14,000 espectadores hicieron vibrar la capital española.

La euforia continuó en el prestigioso L’Élysée Montmartre de París y en el Gracepoint de Londres, donde miles de almas corearon y bailar cada uno de sus éxitos. El mercado alemán también cayó rendido ante el Grupo 5 en el reconocido TonHalle de Múnich, para luego cerrar con broche de oro la gira en el Olimpic Arena Badalona de Barcelona y en el Mind Live Arena de Milán.

Con las 7 localidades totalmente agotadas, la agrupación liderada por Christian, Andy y Elmer Yaipén no solo unió a la comunidad latina residente en el extranjero, sino que contagió al público europeo con la riqueza de la cumbia peruana.

Con un despliegue técnico de primer nivel y una convocatoria imbatible, Grupo 5 demuestra que vive su mejor momento a nivel global. Tras este gran triunfo en Europa, el “Grupo de Oro del Perú” ya se encuentra listo para reencontrarse con su público y continuar con su imbatible ritmo de presentaciones.

A continuación, se detallan las próximas presentaciones de la agrupación:

Gira en Perú - mes de julio

04: Mala

10: Huánuco

11: Huancayo

18: Casma

19: Chimbote (Versus)

24: Cusco

25: Quillabamba

Fecha internacional

Chile: 26 de julio

Regreso a Perú

27: Huaraz

28: Huacho

29: Lambayeque

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