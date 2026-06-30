El Grupo 5 realizó con éxito su gira por Europa | Foto: Difusión
El Grupo 5 realizó con éxito su gira por Europa | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El éxito del Grupo 5 no conoce fronteras y se ha escrito una página de oro para la música latina. En lo que ya se califica como un hito sin precedentes para la cumbia peruana, el “Grupo de Oro del Perú” culminó de manera triunfal su esperado Tour Europa 2026, logrando un impresionante récord de 7 sold outs en las 7 fechas programadas a lo largo del continente.