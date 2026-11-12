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León XIV, el Papa que vino de Chiclayo

“Con la ocasión del primer viaje apostólico (del Papa) a America Latina, hacemos votos por la misión del Santo Padre en nuestras tierras. ¡Bienvenido, Taita Robert!“.

    Augusto Garay
    Por

    Músico y Doctor en Filosofía Política

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    Resumen

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    "Menos aún, habrían soñado los peruanos que aquel joven religioso, que un día llegó de Chicago, armado solo con una vieja Biblia y una inmensa buena voluntad, se convertiría en el alma de las comunidades más humildes —agricultores, artesanos y obreros— de Chulucanas, en el norte del Perú". (Composición: El Comercio)
    "Menos aún, habrían soñado los peruanos que aquel joven religioso, que un día llegó de Chicago, armado solo con una vieja Biblia y una inmensa buena voluntad, se convertiría en el alma de las comunidades más humildes —agricultores, artesanos y obreros— de Chulucanas, en el norte del Perú". (Composición: El Comercio)

    León XIV pasará a la posteridad por una serie de hitos: es el primer Papa norteamericano en la historia de la Iglesia, el primer agustino en ceñirse la tiara pontificia y el primero que, apenas dos años antes de subir al trono de Pedro, se encontraba en plena labor misionera. Un hombre que se hizo profundamente peruano, porque esa tierra lo adoptó como a un hijo.

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