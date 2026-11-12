León XIV, el Papa que vino de Chiclayo

León XIV pasará a la posteridad por una serie de hitos: es el primer Papa norteamericano en la historia de la Iglesia, el primer agustino en ceñirse la tiara pontificia y el primero que, apenas dos años antes de subir al trono de Pedro, se encontraba en plena labor misionera. Un hombre que se hizo profundamente peruano, porque esa tierra lo adoptó como a un hijo.

En el último cónclave, ningún cardenal estadounidense destacaba en el tablero de los “papables”, ni la ciudadanía de ese país imaginaba a un compatriota como Pontífice, debido al evidente conflicto de intereses geopolíticos que tal elección conllevaba. Menos aún, habrían soñado los peruanos que aquel joven religioso, que un día llegó de Chicago, armado solo con una vieja Biblia y una inmensa buena voluntad, se convertiría en el alma de las comunidades más humildes —agricultores, artesanos y obreros— de Chulucanas, en el norte del Perú.

Nadie imaginó que esos mismos fieles asistirían un día al solemne anuncio desde la Basílica de San Pedro: “Habemus Papam, Robertum Franciscum Cardinalem Prévost”. Increíble pero real: el padre Robert era ahora Pedro entre nosotros. El Papa León XIV asumió el solio pontificio el 8 de mayo de hace un año, eligiendo como lema de su pontificado las palabras de San Agustín: “In Illo uno unum” (“En el único Cristo somos uno”).

El flamante León XIV decidió emular al visionario Vincenzo Gioacchino Pecci, su predecesor León XIII, quien a finales del siglo XIX guió la Doctrina Social de la Iglesia hacia la era moderna. Aquel, en el pasado, desafió las tesis del “Manifiesto del Partido Comunista” (1848) y las tragedias derivadas de la Revolución Industrial, la cual había deshumanizado el trabajo y desatado la polarización social y la lucha de clases.

Cuarenta años después de ese manifiesto, León XIII firmó una encíclica revolucionaria: la “Rerum Novarum” (1891). Este documento defendía la propiedad privada como derecho natural, pero condenaba con firmeza la codicia capitalista y protegía los derechos laborales y sindicales. Aquel pontífice también abrió los Archivos Secretos del Vaticano a los investigadores, convencido de que la Iglesia no debe temer a la historia; relanzó el tomismo en la encíclica “Aeterni Patris” para equilibrar la fe y la razón, y fomentó el compromiso de los laicos a través de la Acción Católica.

Volviendo a nuestros días, la elección del Papa Prevost parece una brillante carambola de la Providencia. Solo Dios, en su infinita sabiduría, pudo confiar al nuevo Pontífice la tarea paterna de ser el faro, no solo del mundo católico, sino especialmente de sus compatriotas en la superpotencia norteamericana en estas horas inciertas para la humanidad, con lo que lanza un llamado urgente a la sensatez y a la responsabilidad de los bautizados.

León XIV nació en Chicago, una de las urbes más vibrantes, caóticas y fascinantes del planeta. Una ciudad donde el lujo extremo de los nuevos magnates coexistía con el hollín de las fábricas y la sangre de los mataderos más grandes de Estados Unidos; un gigantesco laboratorio social que Upton Sinclair denunció con crudeza en su novela “La jungla” (1906).

Hablar de la “Escuela de Chicago” implica reconocer las genialidades surgidas en esa metrópoli entre los siglos XIX y XX. En la arquitectura, tras el devastador incendio de 1871, la ciudad renació desde los cimientos innovando con rascacielos, estructuras de acero, ascensores eléctricos y una estética funcionalista. En la sociología, el crisol de la inmigración, la delincuencia urbana y la expansión demográfica dio vida a la primera gran Escuela de Sociología Urbana en la Universidad de Chicago. Finalmente, en el plano económico, allí se consolidó el modelo neoliberal enfocado en el libre mercado y la mínima intervención estatal, bajo el liderazgo de Milton Friedman (Premio Nobel en 1976).

Este fue el universo simbólico en el que se crió Robert Prevost, un fermento cultural que nutrió su compromiso social y su posterior vocación sacerdotal.

Su desafío misionero en el Perú comenzó en las cálidas tierras de Morropón y Chulucanas entre 1985 y 1986, poco después de concluir sus estudios en Matemáticas y Derecho Canónico. Por aquel entonces, el norte peruano sufría una pobreza extrema que facilitaba la infiltración del grupo subversivo Sendero Luminoso, el cual hostigaba a sacerdotes y religiosas por considerarlos parte del sistema. La misión del joven norteamericano no era liberar a la comunidad mediante las armas, sino caminar junto a ella como un compañero de viaje en la hora más amarga del país. El padre Robert fue acogido en esa calurosa tierra de alfareros herederos de la cultura Vicús; a la cuna del tondero —esa danza del cortejo y ritmo elegante que se baila descalzo levantando el polvo— y de gastronomía modesta, pero preparada con una destreza tal que evoca, sin duda, la presencia de Dios.

Su llegada a Chulucanas coincidió con los estragos del fenómeno de El Niño, lo que lo obligó a dejar los escritorios para volcarse en la ayuda humanitaria. Tras una breve estancia en su país natal, regresó al Perú para establecerse en Trujillo durante once años (1988-1998), y dedicarse a la docencia y la formación de nuevos religiosos. Ya como obispo, gobernó la Diócesis de Chiclayo desde 2014 hasta 2023. Su episcopado se caracterizó por la cercanía con el pueblo y una profunda reorganización estructural. Renovó el seminario “Santo Toribio de Mogrovejo”, donde priorizó una formación que no fuera solo académica, sino profundamente misionera y promovió la participación activa de los laicos en los consejos pastorales.

La historia volvió a ponerlo a prueba con el Niño Costero de 2017. Monseñor Prevost coordinó la ayuda a través de Cáritas, recorriendo por cualquier medio disponible las zonas aisladas por el lodo. Más tarde, ante la tragedia del COVID-19, lideró la diócesis con respuestas inmediatas: transformó las parroquias en centros de asistencia y enfrentó la crisis del oxígeno clínico. Al ver que los más pobres morían, en medio de la especulación de los precios, el obispo promovió una colecta masiva para construir una planta de oxígeno propia. Fiel a su estilo, atacó la raíz del problema y logró el objetivo decretando, también con hechos, que nadie más debía morir por una banal insuficiencia respiratoria que se podía evitar.

En el ámbito de la justicia social, defendió el medio ambiente apoyando a las comunidades frente a proyectos extractivos que amenazaban el ecosistema norteño, implementó protocolos rigurosos para la prevención de abusos a menores y medió en múltiples conflictos sociales mediante un diálogo transparente con las autoridades, sin negociar jamás los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

El Papa Francisco conocía bien al padre Robert Prevost. Habían coincidido en Argentina, cuando Jorge Mario Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y Prevost ejercía como Prior General de los agustinos, ambos compartían una sólida visión internacional. Cuentan que la noche del 13 de marzo de 2013, tras ser elegido Pontífice, Francisco celebró misa en la parroquia vaticana de Santa Ana (custodiada por los agustinos). Al ver a Prevost en la sacristía, lo reconoció de inmediato, demostrando que valoraba el liderazgo de aquel pastor. Esto explica la absoluta confianza con la que lo nombró administrador apostólico de Chiclayo en 2014, obispo en 2015, administrador del Callao entre 2020 y 2021, Prefecto del Dicasterio para los Obispos en 2023 y, en septiembre de ese mismo año, Cardenal de la Iglesia.

La trayectoria del padre Robert Prevost y su posterior ascenso bajo el ala de Francisco no son fruto del azar, sino el resultado de una profunda estima mutua y una misma visión eclesial. Dos hombres de fe que, viniendo de latitudes tan distintas, hablan el mismo lenguaje del servicio desinteresado.

Con la ocasión de su primer viaje apostólico a America Latina, hacemos votos por la misión del Santo Padre en nuestras tierras.

¡Bienvenido, Taita Robert!