El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Intensidad y altura

“La cumbre de APEC nunca debió contraponerse a la visita papal; si pasó, fue porque alguien no estuvo a la altura del encargo”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El Senado aprobó con 44 votos el viaje de (Keiko) Fujimori y solo se tuvieron cinco abstenciones, mientras que solo un senador se opuso". (Composición: El Comercio)
    "El Senado aprobó con 44 votos el viaje de (Keiko) Fujimori y solo se tuvieron cinco abstenciones, mientras que solo un senador se opuso". (Composición: El Comercio)

    La reciente encuesta de Ipsos (“Perú 21”, 11/11/2026) revela que la presidenta Keiko Fujimori parece haber contenido, al menos por ahora, el deterioro de su aprobación popular. Con un 37% de respaldo, el declive respecto del mes previo (-3) es muy similar a la medición anterior (-2).

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?