Intensidad y altura

La reciente encuesta de Ipsos (“Perú 21”, 11/11/2026) revela que la presidenta Keiko Fujimori parece haber contenido, al menos por ahora, el deterioro de su aprobación popular. Con un 37% de respaldo, el declive respecto del mes previo (-3) es muy similar a la medición anterior (-2).

Con acontecimientos ajenos a la acción presidencial en el panorama, como la visita del papa León XIV o la cumbre de APEC, el horizonte debería presentarse propicio para el régimen. Como sabemos, la visita papal marcará los próximos días de la agenda noticiosa.

Sin embargo, la gestión errática de algunos sectores empaña la posibilidad de que el gobierno se presente ante la opinión pública como una administración eficaz. Así, generó innecesaria controversia la solicitud de permiso de la presidenta para asistir a APEC, justamente durante los últimos días de la visita del Papa en el país.

Al respecto, Erik Rivera recoge opiniones de tres excancilleres que resumen las principales posiciones en torno al viaje presidencial (El Comercio, 11/11/2026). Luis Gonzales Posada y Francisco Tudela –difícilmente ubicables en lo que podría llamarse “oposición”– critican el pedido; el primero, incluso, lo describe como una “descortesía”.

En tanto, Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores, cuando se anunció la visita papal (febrero del 2026), no cree que el viaje de Fujimori resulte negativo. Por el contrario, cree que la presencia de Fujimori en APEC es “absolutamente esencial”.

Lo más probable es que el Vaticano, una de las diplomacias más experimentadas del mundo, difícilmente haya ignorado el cruce en la agenda presidencial que hoy es público. De hecho, hasta es muy probable que esta haya sido consensuada con la Santa Sede.

¿Por qué Cancillería no lo informó oportunamente? Hacerlo hubiese ahorrado un estéril debate sobre temas que no tendrían por qué contraponerse. Llama la atención este vacío en una institución que suele ser precavida y competente.

En cualquier caso, el debate ha estado más acalorado fuera que dentro del liderazgo político actual. En efecto, el Senado aprobó con 44 votos el viaje de Fujimori y solo se tuvieron cinco abstenciones, mientras que solo un senador se opuso.

No obstante, este incidente sirve para reiterar que el principal pasivo de la aún breve gestión Fujimori es la ausencia de voceros que hagan caja de resonancia de los avances que el régimen consigue. La reseña estadística sobre el deterioro de la aprobación popular presidencial, escrita en el inicio de esta columna, es un ejemplo.

Una vocería que –lejos de la idea infundada de que con trabajo en redes sociales o una esforzada gestión audiovisual basta para guiar tendencias– sea capaz de forjar un mensaje político consistente. La cumbre de APEC nunca debió contraponerse a la visita papal; si pasó, fue porque alguien no estuvo a la altura del encargo.