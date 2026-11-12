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Tiempo y bienestar

“El progreso de un país también debería medirse por las oportunidades que ofrece para mejorar la calidad de vida”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: El Comercio)
    (Ilustración: El Comercio)

    El tiempo libre es una dimensión fundamental del bienestar, pero suele quedar relegado frente a las exigencias del trabajo y las responsabilidades cotidianas. La encuesta global de WIN, comentada la semana pasada, muestra que el 35% de los peruanos experimenta estrés con frecuencia, principalmente por preocupaciones laborales, económicas, familiares y de salud. En este contexto, resulta importante prestar atención a otro factor que puede influir en el bienestar de las personas, el tiempo disponible para descansar, entretenerse y compartir con los demás. La encuesta nacional de uso del tiempo (ENUT), del INEI, permite conocer cuánto tiempo dedican los peruanos a estas actividades.

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