Tiempo y bienestar

El tiempo libre es una dimensión fundamental del bienestar, pero suele quedar relegado frente a las exigencias del trabajo y las responsabilidades cotidianas. La encuesta global de WIN, comentada la semana pasada, muestra que el 35% de los peruanos experimenta estrés con frecuencia, principalmente por preocupaciones laborales, económicas, familiares y de salud. En este contexto, resulta importante prestar atención a otro factor que puede influir en el bienestar de las personas, el tiempo disponible para descansar, entretenerse y compartir con los demás. La encuesta nacional de uso del tiempo (ENUT), del INEI, permite conocer cuánto tiempo dedican los peruanos a estas actividades.

Durante los días de semana, los peruanos dedican en promedio 2,06 horas al uso de medios de comunicación y 1,55 horas a la convivencia social y las actividades recreativas. En conjunto, representan aproximadamente 4,01 horas diarias. Pero ¿es mucho o poco tiempo?

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Noruega lidera el ránking de tiempo libre con 5,9 horas diarias, mientras México ocupa el último lugar con 3,4. El Perú se ubicaría entre los países con menos tiempo libre, aunque la comparación es referencial debido a diferencias metodológicas y en la población estudiada.

La ENUT recoge información de personas desde los 12 años, por lo que es importante considerar que el tiempo libre varía a lo largo de la vida; tiende a reducirse en edades intermedias y vuelve a incrementarse después de los 60 años. También existen diferencias de género, pues las mujeres suelen disponer de menos tiempo libre debido a su mayor dedicación a las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas.

Más allá de la posición en un ránking, estas diferencias invitan a reflexionar sobre la relación entre trabajo, productividad y bienestar. Según las cifras de la Organización Internacional del Trabajo, la jornada laboral promedio semanal alcanza 44,7 horas en el Perú y 45,2 en México. Ambos países tienen menor productividad laboral dentro de la comparación presentada por la OCDE. Trabajar muchas horas no significa necesariamente producir más. La productividad depende también de la tecnología, la capacitación, la organización del trabajo y la capacidad de generar mayor valor por hora trabajada.

En los países europeos con mayor tiempo libre, se observan jornadas laborales más cortas, mejores sistemas de transporte y un mayor equilibrio entre trabajo y vida personal. Aunque disponer de más tiempo libre no garantiza una mayor productividad, sí cuestiona que trabajar más horas sea sinónimo de crecimiento económico.

Sobre el transporte en el Perú, los traslados de ida y vuelta al trabajo durante los días de semana demandan en promedio 1 hora y 19 minutos diarios. A este tiempo, que podría destinarse al descanso, se suma el desgaste generado por la congestión vehicular, la incertidumbre por los tiempos de viaje y las condiciones del transporte.

También importa cómo se utiliza el tiempo libre. Una parte importante se destina al consumo de medios de comunicación, especialmente contenidos audiovisuales y digitales. Aunque proporcionan entretenimiento y descanso, no sustituyen necesariamente otras experiencias, como practicar deporte, compartir con amigos o realizar actividades al aire libre. Lo importante es contar con alternativas y libertad para elegir.

El tiempo libre no depende solo de decisiones individuales. Las jornadas laborales, las responsabilidades familiares, el transporte y los espacios públicos condicionan las posibilidades de disfrutarlo. El progreso de un país también debería medirse por las oportunidades que ofrece para mejorar la calidad de vida.