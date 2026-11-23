A veces el cuerpo empieza a cambiar antes de que una sepa ponerle nombre. El sueño se altera, aparece un cansancio extraño y la paciencia escasea. Aunque la menstruación siga llegando cada mes, detrás de esas señales podría estar la perimenopausia, una transición que en algunas mujeres empieza desde mediados de los 30.

“Nos hubiera gustado tener esta información mucho antes”, coinciden Gisella Jaramillo (48) y Carla Granier (50), pues ellas mismas tuvieron que aprender a hacer preguntas que antes ni se planteaban en un consultorio médico. De esa búsqueda nació Hermanas & Hormonas, un espacio para entender el bienestar después de los 35 años.

/ Diego Moreno

Todo empezó antes de tener nombre. Una amiga en común siempre confundía quién le había recomendado una crema, un médico o algún hábito saludable. Gisella y Carla eran igual de curiosas, de esas que investigan y comparan opciones antes de probar algo. Cuando descubrieron cuánto tenían en común, Gisella llamó a Carla para convertir esa complicidad en un proyecto.

Sus caminos parecían distintos: Gisella venía del márketing de moda y Carla de las ciencias de la educación. Sin embargo, el bienestar siempre había formado parte de sus vidas. Gisella es profesora certificada de pilates y anatomía funcional, mientras que Carla ha puesto especial atención en la alimentación saludable de sus hijos. Esa curiosidad compartida las llevó a conversar con ginecólogos, nutricionistas, dermatólogos y sexólogos, cuyas explicaciones traducen a un lenguaje de amigas. Sin recetas únicas, pues saben que lo que funciona para una puede no servirle a otra.

Esa honestidad atraviesa su idea del bienestar. No ofrecen la fantasía de la mujer que entrena sin descanso, come perfecto y nunca se agota. Prefieren hablar de hábitos posibles, de fuerza y descanso, de comer mejor sin renunciar al gusto de vivir. “Sin volverte tan adicta al wellness”, bromean. Esa es su apuesta: que cuidarse deje de ser una exigencia y se convierta en un modo más amable de vivir.