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Resumen

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Aventura en la arena. (Foto: Difusión)
Aventura en la arena. (Foto: Difusión)
/ diego torres tobalina
Por Samanta Alva Vargas

Cuando el asfalto quedó atrás, comenzaron la arena, las pendientes y esa mezcla de nervios y entusiasmo que acompaña a toda ruta desconocida. El sábado 4 de julio, más de 80 camionetas Mitsubishi entraron al desierto de Sarapampa para la segunda edición de La Legión, una jornada que reunió a propietarios de Montero y L200 dispuestos a descubrir cómo respondían sus vehículos lejos de los caminos habituales. Algunos conocían bien el terreno; otros estaban a punto de vivir su primera experiencia off-road.

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