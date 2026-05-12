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De Seúl a Central: la historia del chef Sang Jung. (Foto: Diego Moreno)
De Seúl a Central: la historia del chef Sang Jung. (Foto: Diego Moreno)
Por Jorge Chávez Noriega

En la cocina de Central, en Barranco, conviven acentos, técnicas y miradas de distintas partes del mundo. Hay peruanos, mexicanos, argentinos y europeos. También está Sang Jung, un chef nacido en Seúl que llegó al Perú hace más de una década persiguiendo una intuición: que aquí podía encontrar una nueva manera de entender la gastronomía. Hoy, desde el restaurante liderado por Virgilio Martínez —elegido el mejor del mundo en 2023—, el cocinero coreano aporta una sensibilidad marcada por la disciplina asiática, la precisión técnica y un profundo respeto por el producto.

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