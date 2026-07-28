Lo primero que desaparece es la idea de que estamos entrando a un restaurante. En Masi, no hay una mesa esperándonos ni un menú que revisar. Lo que comienza es una aventura. Apenas se cruza la puerta, el sonido del bosque reemplaza al ruido de la ciudad, los aromas despiertan la curiosidad y las primeras imágenes preparan el recorrido. Durante 90 minutos, la Amazonía peruana deja de ser un paisaje lejano para sentirse con las manos, percibirse en sus aromas y, finalmente, probarse.

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El proyecto es liderado por los hermanos Malena y Virgilio Martínez, quienes buscaron crear un espacio capaz de mostrar todo aquello que ocurre antes de que un ingrediente llegue a la mesa. “Queríamos una plataforma accesible. Ya no una experiencia gastronómica de alta cocina, sino una experiencia inmersiva, de exploración y de encuentro con los procesos creativos”, explica Malena. La propuesta nace del trabajo de Mater, el instituto de ciencias bioculturales que desde hace más de una década investiga los ecosistemas del Perú junto a comunidades, productores y artesanos.

LABORATORIO ABIERTO

La primera entrega de esta serie se titula Amazonía de Altura. En grupos de hasta seis personas, los visitantes se sumergen en una cata guiada a través de ingredientes como el cacao, la vainilla, el camu camu, la castaña y el pipilongo, presentados en distintas versiones. La vainilla curada, por ejemplo, sorprende con notas que evocan un queque recién horneado, de intenso dulzor y matices acaramelados. El pipilongo, una planta que hasta entonces no habíamos probado, deja en el paladar una inesperada combinación de frescura cítrica y un sutil toque mentolado. Cada producto nos hace experimentar una sensación muy personal.

El cacao amazónico revela nuevos matices en una cata que explora aromas, texturas y procesos de transformación. (Foto: Joel Alonso) / JOEL ALONZO

También hay registros sonoros, proyecciones, objetos especialmente diseñados para manipular los insumos y ejercicios que invitan a descubrir matices que normalmente pasan inadvertidos. “Lo que hace Mater es explorar, registrar e interpretar. Había toda una serie de procesos que era imposible transmitir a través de un restaurante. Entonces, imaginamos otras rutas para compartir ese conocimiento e invitar a que las personas exploren con nosotros”, comenta Malena Martínez.

La inmersión se desarrolla en el nuevo espacio de Masi, en Barranco. La arquitectura destaca por su estilo minimalista, compuesto de muebles y revestimientos de madera que generan un ambiente cálido y acogedor. Detrás de la experiencia hay un equipo interdisciplinario integrado por científicos, biólogos, diseñadores, cocineros y artesanos que trabajan de manera conjunta para traducir la investigación de Mater en un lenguaje accesible para el público. “Lo lindo de la experiencia es que te sorprendes de una forma sensorial integral. No solo en cuanto a lo gustativo, sino también desde la percepción. Hay un montón de estímulos”, nos dice Malena.

En la experiencia, el camu camu se presenta de distintas formas para exponer la diversidad de este fruto amazónico. (Foto: Joel Alonzo) / JOEL ALONZO

El equipo ya trabaja en nuevas ediciones dedicadas a los Andes, el desierto y el océano Pacífico, aunque, por ahora, la Amazonía seguirá siendo el eje de este laboratorio sensorial. “Nos interesa seguir recibiendo personas y descubrir cómo viven esta experiencia. La respuesta que hemos tenido hasta ahora ha sido muy positiva y alentadora, así que estamos muy emocionados con lo que viene”, concluye la directora de Mater. //

LA EXPERIENCIA

Inmersión Mater Ecosistema, Cap. 001: Amazonía de Altura se ofrece a través de Masi en sesiones de 90 minutos. La experiencia se realiza dos veces al día y las reservas están disponibles a través de la página web o escribiendo a reservas@masi.earth. Ubicación: avenida Pedro de Osma 205, segundo piso, Barranco.