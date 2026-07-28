Más allá de la alta cocina, Virgilio Martínez apuesta por compartir el proceso de investigación detrás de cada ingrediente. (Foto: Joel Alonzo)
Más allá de la alta cocina, Virgilio Martínez apuesta por compartir el proceso de investigación detrás de cada ingrediente. (Foto: Joel Alonzo)
/ JOEL ALONZO
Por Jorge Chávez Noriega

Lo primero que desaparece es la idea de que estamos entrando a un restaurante. En Masi, no hay una mesa esperándonos ni un menú que revisar. Lo que comienza es una aventura. Apenas se cruza la puerta, el sonido del bosque reemplaza al ruido de la ciudad, los aromas despiertan la curiosidad y las primeras imágenes preparan el recorrido. Durante 90 minutos, la Amazonía peruana deja de ser un paisaje lejano para sentirse con las manos, percibirse en sus aromas y, finalmente, probarse.

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