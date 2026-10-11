Aunque el antojo de turrón de Doña Pepa parece acompañarnos durante todo el año, octubre (el mes morado) nos da la excusa perfecta para disfrutarlo aún más. A las recetas tradicionales que conocemos y queremos se suman cada vez más propuestas que reinterpretan este clásico dulce peruano con nuevos sabores, ingredientes y técnicas. Desde marcas artesanales hasta restaurantes que sorprenden con sus propias versiones, presentamos una ruta de seis turrones para endulzar octubre.

Tres generaciones de turroneros

IG: @dulcecomienzo.peru

Hay conocimientos que se transmiten de padres a hijos. Francis Calderón pertenece a la tercera generación de una familia dedicada a preparar turrones y, hace ocho años, decidió continuar ese camino con un proyecto propio: Dulce Comienzo. Partió de la receta que aprendió de su padre, pero poco a poco comenzó a imprimirle una identidad personal.

El clásico fue solo el comienzo. Con los años aparecieron versiones de chocolate, ajonjolí y algarrobina, mientras que esta temporada la novedad es el turrón de maracuyá. Para Francis, el equilibrio está en combinar unos palitos de sabor poco dulce con una miel suave, de manera que ninguno se imponga sobre el otro. La masa, además, utiliza una mezcla de harinas para conseguir los característicos palitos amarillos.

La experimentación no termina en los sabores. Este año también presentan una curiosa mermelada de turrón de 420 gramos, que recupera notas de membrillo, durazno y piña en un formato diferente. Aunque octubre concentra buena parte de la demanda, Dulce Comienzo produce turrones durante todo el año y además trabaja con personas que los adquieren para reventa. Teléfonos: 01 428 5831 / 910 172 940.

Octubre sabe a Lima

IG: @elsenoriodesulco

Para El Señorío de Sulco, el turrón es mucho más que un dulce de temporada. Su receta fue desarrollándose desde finales de los años noventa y, con el tiempo, se ha convertido en una de las propuestas más reconocidas de la casa. La versión de Flavio Solórzano apuesta por una miel de frutas, masa suave con anís y ajonjolí y un acabado con guindas, guindones y pecanas caramelizadas. En los Premios Somos 2025 fue elegido como mejor turrón de Doña Pepa.

Este año, la celebración se extiende gracias a una colaboración con Renacer Chocolatier que busca mirar octubre a través de los sabores de Lima. Ambas marcas encontraron un punto en común: recuperar y revalorar una tradición que abarca desde la devoción por el Señor de los Milagros hasta el criollismo que toma protagonismo hacia fin de mes.

El turrón vuelve a presentarse en su característico retablo, que esta vez guarda una sorpresa: una pieza de chocolate inspirada en el Señor de los Milagros, elaborada por Renacer. Una colaboración que conecta chocolate, cocina criolla, memoria y devoción para celebrar, desde distintos sabores, un mes profundamente limeño.

Reinventarse con maracuyá

IG: @lifta_tentacion

En plena pandemia, cuando la incertidumbre golpeaba con especial fuerza al rubro gastronómico, el pastelero Ismael Chicche y su esposa, Luz, tuvieron que encontrar una manera de reinventarse. La respuesta apareció en un clásico de octubre, aunque decidieron llevarlo por un camino distinto: crear un turrón que conservara la esencia de la receta tradicional sin resultar excesivamente dulce.

De esa búsqueda nació su turrón de maracuyá. La acidez característica de esta fruta se convirtió en la clave para conseguir el equilibrio que buscaban y diferenciar su propuesta. Los primeros espacios donde comenzaron a venderlo fueron parroquias y la buena recepción los animó a involucrarse directamente en la comercialización, construyendo poco a poco una relación cercana con sus clientes.

Lo que empezó como una respuesta frente a un momento particularmente difícil terminó convirtiéndose en un nuevo emprendimiento. Actualmente, Lifta cuenta con un taller de panadería y pastelería en Villa El Salvador, desde donde Ismael y Luz continúan produciendo y desarrollando nuevas propuestas. Su turrón conserva así algo de aquella historia inicial: nació de la necesidad de cambiar y encontró en un sabor inesperado una nueva oportunidad.

Lifta apuesta por aprovechar frutas como aguaymanto, maracuyá y fresas para crear turrones con sabores curiosos. / Lifta

Una receta que sigue creciendo

IG: @elsecretodedonatila

Hace 29 años, Cecilia Encinas y su esposo, José Antonio Enciso, comenzaron a preparar la receta que daría origen a El Secreto de Doña Tila. El nombre recuerda a la suegra de Cecilia, a quien llamaban Tila y cuya creatividad resultó fundamental para la historia del emprendimiento: fue ella quien los animó a capacitarse, tecnificar su trabajo y seguir experimentando.

Esa curiosidad continúa definiendo sus turrones. Cecilia hace una precisión importante sobre uno de sus componentes: prefiere hablar de “jale” y no de miel. Sobre esa base comenzó a explorar sabores que se alejaban de lo tradicional. Primero llegaron opciones como maracuyá y aguaymanto; luego se incorporaron naranja con limón, maíz morado, café y, más recientemente, arándanos.

Otro de sus secretos está en la masa, a la que añade una cantidad generosa de ajonjolí. Al entrar al horno, este libera sus aceites naturales y aporta sabor y textura a los palitos. Casi tres décadas después, la propuesta continúa creciendo entre tradición y experimentación, además de llegar a pequeños negocios, tiendas naturales y emprendedores que los comercializan durante la temporada. WhatsApp: 951 713 255.

El turrón también se transforma

IG: @deligis.oficial

La historia de Deligis no comenzó con una pastelería especializada. En 2014, Diana Núñez abrió en San Borja un negocio dedicado a la repostería tradicional y durante varios años siguió las recetas habituales del rubro. La pandemia, sin embargo, marcó un cambio de rumbo y llevó a Diana y a su equipo a replantear aquello que querían ofrecer.

Así empezaron a desarrollar una línea enfocada en postres sin gluten y sin azúcar. La propuesta encontró un público entre quienes buscaban alternativas distintas para disfrutar de la pastelería y comenzó a ser recomendada también por nutricionistas a pacientes con necesidades alimentarias específicas. Con el tiempo, esa especialización pasó a convertirse en el centro de la identidad de Deligis.

Actualmente cuentan con locales en San Borja y San Luis, además de un taller desde el que continúan desarrollando nuevas recetas. A ello se suma una certificación para la elaboración de productos keto, categoría dentro de la que presentan su alternativa de turrón para esta temporada. Una muestra de cómo una pastelería puede transformarse a partir de las nuevas necesidades de sus clientes.

Deligis apuesta por darle un toque saludable pero no por eso menos dulce y sabroso al clásico postre peruano. Ofrecen versiones con frutos secos y keto. / Deligis

Entre frutas y especias

IG: @amarena.__

Por primera vez, Amarena suma a su carta el turrón de Doña Pepa. La propuesta parte de la estructura que todos reconocemos (masa horneada, miel y grageas), pero busca darle un perfil más frutal y aromático, en línea con el sello de la casa.

La diferencia empieza en la miel, preparada a partir de una infusión de membrillo, naranja, durazno, piña y manzana, a la que se añaden hojas de higo y especias como canela, clavo, pimienta chapa y pimienta rosada. El resultado busca un dulzor equilibrado y una sensación más ligera al paladar. La masa, también elaborada artesanalmente, mantiene una textura suave que permite absorber la miel y conservar la humedad entre cada capa.

Como acabado, a las infaltables grageas de colores se incorpora fruta flambeada, un detalle que refuerza esa personalidad frutal y termina de distinguir esta primera incursión de Amarena en el clásico de octubre. El turrón estará disponible durante todo el mes en porciones individuales, tanto para disfrutar en sus locales como para llevar.