icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Descubre qué delicias tradicionales e innovadoras puedes disfrutar en esta temporada de turrón de doña pepa.
Descubre qué delicias tradicionales e innovadoras puedes disfrutar en esta temporada de turrón de doña pepa.
/ Dulce comienzo / El Señorío de Sulco / Amarena
Por Pierina Denegri Davies

Aunque el antojo de turrón de Doña Pepa parece acompañarnos durante todo el año, octubre (el mes morado) nos da la excusa perfecta para disfrutarlo aún más. A las recetas tradicionales que conocemos y queremos se suman cada vez más propuestas que reinterpretan este clásico dulce peruano con nuevos sabores, ingredientes y técnicas. Desde marcas artesanales hasta restaurantes que sorprenden con sus propias versiones, presentamos una ruta de seis turrones para endulzar octubre.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.