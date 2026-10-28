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Resumen

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El 2025 generó la exportación de más de 121.231 kilos de su versión clásica; y la tendencia se mantiene positiva este año: entre enero y agosto del 2026, los envíos de esta variedad crecieron 18,6% respecto del mismo periodo del año anterior.
El 2025 generó la exportación de más de 121.231 kilos de su versión clásica; y la tendencia se mantiene positiva este año: entre enero y agosto del 2026, los envíos de esta variedad crecieron 18,6% respecto del mismo periodo del año anterior.
Por Maritza Saenz

Años atrás, la iglesia Las Nazarenas, ubicada en el centro de Lima, no solo era el epicentro de la devoción por el Señor de los Milagros. Sus alrededores también albergaban otro interés: el turrón Doña Pepa.

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