Un peruano consume cerca de kilo y medio de chocolate al año y, en ese mercado, las marcas vinculadas a la chocolatería fina ganan cada vez más espacio entre las preferencias de los consumidores, incluso por encima del precio, según el Estudio de Marcas 2026 de Arellano Consultoría para Crecer. En ese escenario, La Ibérica lidera ampliamente la categoría, superando a transnacionales como Nestlé y Mondelēz.
En frecuencia de compra, por cada diez peruanos, tres compran un producto de La Ibérica; uno busca D’Onofrio Reserva, actualmente fuera del mercado, y otro busca a Ferrero Rocher. La preferencia del resto de consumidores se distribuye en marcas como Belgian y Helena (4% cada uno), Bakao, Cacaosuyo y Toblerone (3%), Inkao Perú y Lindt (2%).
A nivel de posicionamiento, la marca de origen arequipeña logra un reconocimiento en el 46% del país, con mayor preponderancia en el sur (66%) y Lima (47%). En tanto, Ferrero Rocher es la tercera marca —luego de D’Onofrio Reserva— con mejor reputación (15%) a nivel nacional, destacando en Lima y el norte con 16%. Asimismo, Helena Chocolates, marca fundada en 1975 con un portafolio inspirado en dulces iqueños, ha conseguido un reconocimiento de 11% a nivel nacional, principalmente en el sur (16%) y Lima (14%).
Estrategia detrás de La Ibérica
Bernardo Suárez, gerente general de La Ibérica, reconoce el posicionamiento de la marca a nivel de chocolatería fina, pero también refiere que aplican un importante plan de expansión a nivel internacional y local.
La empresa busca consolidarse en Chile y en América del Norte, partiendo de la necesidad por diversificar mercados y llegar a los más grandes y estables. A nivel local, la compañía ha centrado sus esfuerzos en fortalecer su presencia en Lima y el norte del país, mercados donde históricamente tenía menor penetración que en el sur.
Además, se ha enfocado en el canal moderno, donde comparte espacio con firmas como Nestlé, Mondelēz y Arcor, referentes de la industria. Este trabajo les ha permitido alcanzar una cobertura similar a la de Perú Farma y Yichang, distribuidores de marcas como M&M, Toblerone y Ferrero Rocher.
“Estamos creciendo en el canal moderno, creciendo en el canal tradicional y creciendo en tiendas, en nuestras propias tiendas. Este año vamos a tener una distribución en el canal tradicional tan buena o mejor que la de las importadoras y distribuidoras”, cuenta Suárez.