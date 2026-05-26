Por Maritza Saenz

Un peruano consume cerca de kilo y medio de chocolate al año y, en ese mercado, las marcas vinculadas a la chocolatería fina ganan cada vez más espacio entre las preferencias de los consumidores, incluso por encima del precio, según el Estudio de Marcas 2026 de Arellano Consultoría para Crecer. En ese escenario, La Ibérica lidera ampliamente la categoría, superando a transnacionales como Nestlé y Mondelēz.

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