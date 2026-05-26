En frecuencia de compra, por cada diez peruanos, tres compran un producto de La Ibérica; uno busca D’Onofrio Reserva, actualmente fuera del mercado, y otro busca a Ferrero Rocher. La preferencia del resto de consumidores se distribuye en marcas como Belgian y Helena (4% cada uno), Bakao, Cacaosuyo y Toblerone (3%), Inkao Perú y Lindt (2%).

lima 19 de marzo del 2026 BERNARDO SUAREZ, GERENTE GENERAL DE LA IBÉRICA / HUGO PEREZ

A nivel de posicionamiento, la marca de origen arequipeña logra un reconocimiento en el 46% del país, con mayor preponderancia en el sur (66%) y Lima (47%). En tanto, Ferrero Rocher es la tercera marca —luego de D’Onofrio Reserva— con mejor reputación (15%) a nivel nacional, destacando en Lima y el norte con 16%. Asimismo, Helena Chocolates, marca fundada en 1975 con un portafolio inspirado en dulces iqueños, ha conseguido un reconocimiento de 11% a nivel nacional, principalmente en el sur (16%) y Lima (14%).

Suiza es mundialmente reconocida por su chocolate de alta calidad y Zúrich es el lugar ideal para experimentarlo. La ciudad está repleta de chocolaterías de renombre que ofrecen una amplia selección de chocolates suizos exquisitos. Déjate seducir por los clásicos pralinés suizos y disfruta de una taza de chocolate caliente en los acogedores cafés. También puedes visitar el famoso museo Lindt Chocolate para sumergirte en la historia y la cultura del chocolate suizo. (Foto: Pout Pretty). / Pout Pretty

Estrategia detrás de La Ibérica

Bernardo Suárez, gerente general de La Ibérica, reconoce el posicionamiento de la marca a nivel de chocolatería fina, pero también refiere que aplican un importante plan de expansión a nivel internacional y local.

La empresa busca consolidarse en Chile y en América del Norte, partiendo de la necesidad por diversificar mercados y llegar a los más grandes y estables. A nivel local, la compañía ha centrado sus esfuerzos en fortalecer su presencia en Lima y el norte del país, mercados donde históricamente tenía menor penetración que en el sur.

Además, se ha enfocado en el canal moderno, donde comparte espacio con firmas como Nestlé, Mondelēz y Arcor, referentes de la industria. Este trabajo les ha permitido alcanzar una cobertura similar a la de Perú Farma y Yichang, distribuidores de marcas como M&M, Toblerone y Ferrero Rocher.

“Estamos creciendo en el canal moderno, creciendo en el canal tradicional y creciendo en tiendas, en nuestras propias tiendas. Este año vamos a tener una distribución en el canal tradicional tan buena o mejor que la de las importadoras y distribuidoras”, cuenta Suárez.