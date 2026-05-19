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Resumen

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Por Claudia Inga Martínez

El incremento de los precios del combustible es una preocupación para el mediano y largo plazo para Sky Airline, que si bien no ve una manifestación muy clara en la contracción de la demanda, asegura que es un tema para monitorear día a día por la volatilidad. Durante el Día1 Summit 2026 conversamos con José Raúl Vargas, gerente general de la aerolínea en el Perú, quien nos cuenta cómo hacen frente a este contexto complejo, los riesgos locales y cómo pese a ello vienen creciendo alrededor del 10% en lo que va del 2026 en su séptimo año en el país, donde hoy es el segundo jugador del mercado.

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Entrevista