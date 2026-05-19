- ¿Cuál es tu balance de lo que va del 2026 para el sector aerocomercial y para Sky? Ha empezado siendo un año quizá un poco más desafiante que otros.

Como Sky estamos celebrando nuestros primeros siete años de operación en el Perú. Cuando uno ve las cifras, hoy por hoy ya hemos transportado a 14 millones de pasajeros dentro de Perú y 4 millones de pasajeros en la operación internacional. Hoy un avión de Sky despega cada 25 minutos en Perú, somos un actor relevante de la industria y para la conectividad del país. Ahora, sí está siendo un año desafiante por un contexto complejo por el lado internacional, por el precio del combustible. Y también está algo movido por el entorno político que hace que la demanda se comporte de una manera distinta, pero igual viendo con optimismo para adelante.

De todas maneras, hay que considerar que este año estamos creciendo, de repente no tanto como hubiéramos podido, pero estamos creciendo alrededor del 10% de nuestra operación. Sigue siendo un año bueno para Sky.

- ¿Qué factores han permitido que se pueda crecer a pesar de este contexto, complicado por ambos lados, local e internacional?

Son las predicciones que nosotros vemos. Claramente no tenemos presencia en todas las ciudades del Perú y vemos todavía oportunidad para seguir creciendo. El mejor ejemplo es lo que hemos comunicado hace unos días, la apertura de nuestra ruta a Chiclayo. Es una muestra del compromiso y de poder seguir creciendo en las principales ciudades donde hay concentración de demanda y en la cual podamos entrar con nuestro modelo de bajo costo, de buen servicio y puntualidad,que es que el mercado está reconociendo.

- Menciona que tanto los factores del plano local como internacional impactan de alguna manera en la demanda. ¿El internacional es el que tiene mayor peso para el sector ahora?

Es complejo ponerle números exactos. Claramente la crisis mundial por el incremento del precio de combustible diría que es el atributo que más está influenciando y hace que la demanda se vea afectada de alguna manera. No vemos algo considerable en el corto plazo, pero igual hace que uno tenga que estar evaluando las capacidades, la cantidad de oferta y tema de tarifas. Ahora, desde el punto de vista de una aerolínea, particularmente el precio del combustible, dependiendo de la flota que uno tenga, puede ser el 30% o el 35% del total de sus costos.

El ejecutivo destaca que con su flota el impacto del precio del alza del 'jet fuel' es menor, pero analizan con atención la rentabilidad de cada ruta.

Es por eso que con una subida tan considerable, obviamente hay una afectación. Ahora, felizmente nosotros tenemos una flota súper moderna que nos permite mitigar un poco esos impactos.Pero la preocupación viene más por el mediano o largo plazo. Nuevamente, no se ve una manifestación muy clara en la contracción de la demanda, pero tenemos que mirarlo día a día.

- A nivel global se han visto distintas medidas como la cancelación de algunas rutas, de vuelos, aumento de tarifas o recargo por combustible, ¿qué acciones evalúan desde Sky?

Es una combinación de todo lo que has mencionado. Nosotros permanentemente estamos evaluando la rentabilidad de cada ruta, de cada destino, de cada vuelo. Y tratamos de ir calibrando, incluso las tarifas. En general, en contextos como estos, es complejo trasladar a la tarifa los incrementos de un costo tan relevante como el combustible, hay que irlo monitoreando en el día a día. Como te mencionaba, no vemos una contracción muy relevante,pero sí las decisiones de crecimiento hay que evaluarlas con mayor detenimiento. Felizmente, a pesar de este contexto, estamos creciendo, pero mirando qué es lo que puede venir más adelante, porque también tienes temas regulatorios, la agenda política, entre otros.

- Menciona que el combustible es un costo bastante relevante, entre el 30% y el 35%.¿Todo o qué parte es lo que se termina trasladando al ticket final del pasajero, ¿cómo lo afronta una aerolínea ‘low cost’ como Sky?

Es complejo. En nuestro caso, dado que con nuestra flota consumimos menos combustible, el impacto es menor, pero te hace mirar con otros ojos la rentabilidad de cada ruta.El mejor ejemplo del impacto que puede haber tenido en Sky es que nuestra oferta prácticamente se ha mantenido igual y con algo de crecimiento. Ese es el mejor ejemplo, de hecho; no hemos tomado ninguna decisión drástica a pesar que en otros países sí se ve. Creo que la situación acá no es tan compleja y menos para nosotros.

“Estamos en etapa de consolidación. Somos el segundo operador (del mercado peruano) con un 17% de ‘market share’ ”.



- En un evento de IATA, el grupo ABRA mencionaba, por ejemplo, que su ticket promedio se había incrementado un poco de US$125 a US$150, ¿es un tipo de incremento que podría darse en el sector en Perú?

Es difícil verlo, yo creo que cada aerolínea es distinta, tiene distinta estructura de costos que hace que todos tengamos que tomar medidas diferentes. Entonces no te podría hablar del mismo porcentaje.

- Hizo referencia a la flota de Sky que permitiría tener un menor impacto, ¿de qué manera permite tener un mejor uso del combustible?

El tema es bien simple. Los motores que tenemos, que son de última generación, consumen -dependiendo de la ruta a la que vayas-, entre un 10%-15% menos que los motores convencionales. Eso va directo a la vena, lo que nos permite, en estos contextos, valorar aún más la tecnología que tenemos, fuera de la cantidad de medidas que se toman para optimizar el consumo de combustible.

Además, a ello se agregan temas de cómo está distribuido el espacio aéreo en el Perú y los accesos a las salidas de las pistas, por lo que nosotros estamos contando litro por litro (el combustible) ue consumimos.

- A nivel global se habla del ‘Sustainable Aviation Fuel’ (SAF), ¿es algo que también es algo que están evaluando para Sky?

Lo estamos mirando, viendo las tendencias. Con este compromiso que tenemos, ojalá de ser carbono neutrales hacia el 2050. Pero la realidad, hoy por hoy,es que la disponibilidad de SAF es bien limitada a nivel mundial.Nuestra apuesta, al menos en el corto plazo,va por la tecnología que tenemos en nuestros aviones,en nuestros motores. Somos de las que menos contaminamos a nivel mundial.

Sky cumple 7 años en el mercado peruano, siendo el segundo operador del país.

- Hasta hace unas semanas, el costo del combustible se había incrementado en más o menos el doble, ¿ese ha sido el tope?, ¿en cuánto se ha incrementado hasta el momento?

El precio del combustible de avión se define por dos factores. Uno, el precio del petróleo per sé. Y el otro, es lo que se llama el ‘crack spread’, que es lo que cuesta convertirlo en combustible para aviones. Eso incluso ha subido más todavía. Esa es la complejidad que tenemos, por lo que a futuro es difícil ver qué es lo que pueda pasar.

Normalmente uno puede tomar posiciones de comprar combustible a mediano o largo plazo, pero son volatilidades que no hemos visto antes. Un día el WTI amanece a US$95, pasa a US$110, US$115 y va dependiendo del contexto político a nivel mundial.

- Son cambios muy rápidos.

Demasiado (rápidos) como para poder tomar decisiones de mediano o largo plazo, ese es el gran problema. Todos estamos esperando que se resuelva el conflicto y que ya no haya problema para que puedan pasar todos los buques con combustible por el Estrecho de Ormuz. Creo que todo el planeta está mirando qué es lo que pasa en Medio Oriente.

- Y mirando un poco más hacia el Perú, este es su séptimo año en el país y han lanzado una nueva ruta a Chiclayo, ¿cuál es el tamaño que han alcanzado en el país?

En Perú estamos en una etapa de consolidación. Somos el segundo operador con alrededor de 17% de ‘market share’ en el mercado doméstico y también somos el segundo operador internacional. Tenemos un programa de viajeros frecuente que lo estamos potenciando, donde contamos con 550.000 inscritos y nos hemos abocado bastante a la eficiencia operacional, siendo la aerolínea más puntual de Sudamérica. Estamos bien concentrados en la propuesta de valor y viendo qué sucede a mediano y largo plazo en función al contexto.

- ¿Se vienen más rutas?

La apuesta por el Perú se mantiene. Somos un operador que ha llegado al Perú para ser parte del ecosistema por mucho tiempo. Siempre estamos viendo oportunidades como la ruta de Chiclayo, pero en el corto plazo no tenemos una nueva para comentar.

- También está nuevamente en el debate la TUUA de transferencia internacional, que se viene cobrando desde diciembre. ¿Han habido conversaciones?, ¿perciben algún efecto tras su aplicación?

El impacto es el que ya se vio en función a las cancelaciones de rutas que ya se ha podido conocer y lo que estamos viendo ahora es más el impacto de mediano a largo plazo. ¿Por qué? Porque otros hub de la región nos están ganando el partido. Hay nuevas rutas que se están haciendo del sur de Sudamérica hacia el norte, que ya no están pasando por Lima, hay bastante preocupación por eso.

Desde nuestro lado, estamos trabajando en función no solo de la industria, sino de la conectividad del país. Lo que queremos es transparencia, que se pueda saber bien cómo se ha determinado esta tarifa –que no está clara–, por qué solo se exonera la TUUA doméstica y no la internacional. Todavía hay muchas interrogantes y ha habido bastante hermetismo con esta información.

“De repente no estamos creciendo como hubiéramos podido (por el alza del combustible y el contexto local), pero sí alrededor del 10%”.



- Este mes ya se firmaría la Adenda 9 al contrato de concesión, enfocada en la TUUA de transferencia nacional.

Ojalá que pueda haber un poco más de transparencia sobre el análisis técnico que se hizo, pero la verdad que no tenemos conocimiento todavía.

- En ese contexto, Sky anunció en su momento que había cancelado una ruta a raíz de este cobro. ¿Están evaluando revisar o cancelar alguna más como efecto de su aplicación?

No, por el momento no. Mantenemos nuestra operación internacional, pero siempre hay que monitorear el contexto.