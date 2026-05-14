Hoy 14 de mayo se dará inicio a la tercera edición del Día1 Summit 2026, el foro empresarial organizado por Día1, el suplemento de economía y negocios de El Comercio, que reúne a líderes empresariales, ejecutivos, analistas políticos y representantes gremiales para debatir sobre el futuro económico y político del país en medio del nuevo ciclo electoral.

El evento, que se desarrolla en el Hotel Westin, aborda temas como el escenario económico rumbo a la segunda vuelta presidencial, la composición del nuevo Congreso bicameral y los principales desafíos para la inversión y el crecimiento del Perú.

La jornada ha dado inicio con un panel que refleja la visión empresarial en medio de un contexto desafiante y los retos a la compañía. En el panel “¿Qué le quita el sueño a los CEO?”, María Julia Aybar, vicepresidenta Senior y Country Manager de Hunt Oil; Raimundo Morales, CEO de Yape; Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra; Fernando Zavala, CEO de Intercorp; y Sebastián Arcuri, CEO de Scotiabank, analizan el contexto internacional, el panorama local desde su mirada empresarial , así como las decisiones de inversión a pesar de las vicisitudes.

Estas son algunos comentarios destacados de los ejecutivos durante la ponencia.

María Julia Aybar, Vicepresidenta Senior y Country Manager de Hunt Oil

Maria Julia Aybar

“Hay inversionistas del sector Hidrocarburos que están mirando a Sudamérica, pero a Perú no”.



Sebastián Arcuri, CEO de Scotiabank

Sebastián Arcuri, CEO de Scotiabank. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

“El Perú tiene 35 proyectos de cobre, si no los aprovechamos ahora, otros países van a superarnos. No podemos perder estos cinco años, son US$45 mil millones que están preparados para venir a Perú”.



Raimundo Morales, CEO de Yape

Raimundo Morales, CEO de Yape. (Foto: Hugo Pérez)

“En un país donde nuestros negocios están tan atomizados, el impacto [de la volatilidad] más grande esta en la red de microempresarios“.



Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra

Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra. (Foto: Hugo Pérez) / Hugo

“Si nos creemos la historia de las cuerdas separadas [entre la política y la economía], estamos destinados al fracaso“.



El espacio ha sido moderado por Maro Villalobos, editora de Economía y Día1 de El Comercio.

El Día1 Summit se plantea como un espacio para escuchar, dialogar y contribuir a la toma de decisiones informadas en un entorno de alta incertidumbre política y económica.

El Día1 Summit se realiza en el marco del aniversario del suplemento Día1, que este 2026 cumple 22 años, como parte de sus iniciativas para promover el análisis y la discusión sobre los principales temas que impactan en el entorno empresarial del país. Para participar del evento, puedes adquirir tus entradas aquí.

Puede ver los detalles de la agenda: