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Día1 Summit 2026 inició con un panel de reflexión de los CEO planteando los problemas y oportunidades en este contexto.
Día1 Summit 2026 inició con un panel de reflexión de los CEO planteando los problemas y oportunidades en este contexto.
Por Redacción EC

Hoy 14 de mayo se dará inicio a la tercera edición del Día1 Summit 2026, el foro empresarial organizado por Día1, el suplemento de economía y negocios de El Comercio, que reúne a líderes empresariales, ejecutivos, analistas políticos y representantes gremiales para debatir sobre el futuro económico y político del país en medio del nuevo ciclo electoral.

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