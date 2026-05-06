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Resumen

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La pobreza en el Perú alcanzó el 25,7% de la población en el 2025, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), tras bajar desde el 27,6% registrado en el 2024. Aunque el indicador retrocedió 1,9 puntos porcentuales frente, aún se mantiene 5,5 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en el 2019, lo que evidencia que la recuperación tras la pandemia no se ha completado.

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