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El daño que no necesita mayoría

“El Ejecutivo controla una cantidad significativa de decisiones que no necesitan pasar por el Congreso”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Hay una frase que circula como calmante en los círculos políticos y empresariales: “Si no tiene mayoría en el Congreso, ¿qué puede hacer?”. La pregunta suena razonable. El problema es que parte de una premisa falsa: que gobernar mal requiere pasar leyes.

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