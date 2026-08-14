1926: Las cuatro esposas del sultán

El general Ismed Pashá, como presidente del Gabinete Turco, está considerando la solicitud de cuatro esposas legítimas del finado sultán de Turquía, Mohamed, pidiendo su repatriación. Ellas abandonaron el país cuando el sultán fue destronado por los kemalistas, en 1922. Todas están en San Remo, Italia, donde el sultán murió. Las viudas del sultán se quejan de ser tratadas irrisoriamente por algunos diarios turcos, uno de los cuales dice que “desde que ellas prefirieron seguir al traidor a permanecer leales a Turquía deben ser castigadas obligándolas a seguirlo a su última morada”.

El general Ismed Pashá, como presidente del Gabinete Turco, está considerando la solicitud de cuatro esposas legítimas del finado sultán de Turquía, Mohamed, pidiendo su repatriación. Ellas abandonaron el país cuando el sultán fue destronado por los kemalistas, en 1922. Todas están en San Remo, Italia, donde el sultán murió. Las viudas del sultán se quejan de ser tratadas irrisoriamente por algunos diarios turcos, uno de los cuales dice que “desde que ellas prefirieron seguir al traidor a permanecer leales a Turquía deben ser castigadas obligándolas a seguirlo a su última morada”.