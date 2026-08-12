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1926: Peligro de peste bubónica

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    El director de Salubridad, doctor Sebastián Lorente y Patrón, citó a los representantes de los diarios para expresarles la necesidad de que la prensa colabore en la urgente campaña sanitaria para impedir una posible recrudescencia de la peste bubónica. Dijo Lorente que en varias partes de la costa americana del Pacífico se había notado una verdadera invasión de roedores. En nuestra costa, dijo, el fenómeno se ha presentado, y aunque hasta ahora el peligro no se traduce en un mayor porcentaje de habitantes atacados de bubónica, es preciso combatir con todos los medios este riesgo.

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