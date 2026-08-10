1926: Un accidente en la avenida Grau

En las primeras horas de la tarde de ayer ocurrió un accidente desgraciado en la avenida Grau. El automóvil número 575, a cargo del ‘chauffeur’ Nicolás Santibáñez, debido a una mala maniobra se introdujo en la vereda y se estrelló contra la pared de la casa número 1258. En esos momentos pasaba por allí el menor Norberto Sarmiento, quien fue alcanzado por el automóvil que lo derribó a tierra, ocasionándole varias lesiones. El menor fue remitido por la policía de La Victoria al puesto de socorro del distrito. El ‘chauffeur’ fue remitido a la comisaría para deslindar responsabilidades.

En las primeras horas de la tarde de ayer ocurrió un accidente desgraciado en la avenida Grau. El automóvil número 575, a cargo del ‘chauffeur’ Nicolás Santibáñez, debido a una mala maniobra se introdujo en la vereda y se estrelló contra la pared de la casa número 1258. En esos momentos pasaba por allí el menor Norberto Sarmiento, quien fue alcanzado por el automóvil que lo derribó a tierra, ocasionándole varias lesiones. El menor fue remitido por la policía de La Victoria al puesto de socorro del distrito. El ‘chauffeur’ fue remitido a la comisaría para deslindar responsabilidades.