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1926: Un accidente en la avenida Grau

Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    En las primeras horas de la tarde de ayer ocurrió un accidente desgraciado en la avenida Grau. El automóvil número 575, a cargo del ‘chauffeur’ Nicolás Santibáñez, debido a una mala maniobra se introdujo en la vereda y se estrelló contra la pared de la casa número 1258. En esos momentos pasaba por allí el menor Norberto Sarmiento, quien fue alcanzado por el automóvil que lo derribó a tierra, ocasionándole varias lesiones. El menor fue remitido por la policía de La Victoria al puesto de socorro del distrito. El ‘chauffeur’ fue remitido a la comisaría para deslindar responsabilidades.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.