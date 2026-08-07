1926: Ciudad de México

Más o menos 12 muertos en los encuentros habidos con motivo de la lucha religiosa en diversas partes del país, según el episcopado, que también ha sido informado de que el bloqueo económico está obteniendo el más completo éxito en todo el estado de Michoacán, en donde las ciudades y aldeas se ven llenas de gente que llevan señales de duelo. Los teatros, cines, etc., se ven casi desiertos. El episcopado informa que han muerto cinco católicos y varios soldados en Guadalajara, durante un combate que se trabó con las tropas, con motivo de la posesión de la iglesia de Guadalupe por las tropas federales.

Más o menos 12 muertos en los encuentros habidos con motivo de la lucha religiosa en diversas partes del país, según el episcopado, que también ha sido informado de que el bloqueo económico está obteniendo el más completo éxito en todo el estado de Michoacán, en donde las ciudades y aldeas se ven llenas de gente que llevan señales de duelo. Los teatros, cines, etc., se ven casi desiertos. El episcopado informa que han muerto cinco católicos y varios soldados en Guadalajara, durante un combate que se trabó con las tropas, con motivo de la posesión de la iglesia de Guadalupe por las tropas federales.