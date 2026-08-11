1926: Bandidos en la Rusia Soviética

Los bandidos están organizados en un fuerte grupo de más o menos 100 hombres y han adoptado rígidas reglas disciplinarias. En sus dos años de depredaciones han cometido asesinatos y están sindicados de haber sembrado el terror en muchas aldeas. Han atacado los almacenes del gobierno, apoderándose de cantidades de vodka, textiles y otros artículos que han vendido haciendo enormes utilidades. Sus crímenes han sido tan frecuentes que el Ministerio de Asuntos Internos ha despachado una comisión especial para que vea la situación y combata a los bandidos.

Los bandidos están organizados en un fuerte grupo de más o menos 100 hombres y han adoptado rígidas reglas disciplinarias. En sus dos años de depredaciones han cometido asesinatos y están sindicados de haber sembrado el terror en muchas aldeas. Han atacado los almacenes del gobierno, apoderándose de cantidades de vodka, textiles y otros artículos que han vendido haciendo enormes utilidades. Sus crímenes han sido tan frecuentes que el Ministerio de Asuntos Internos ha despachado una comisión especial para que vea la situación y combata a los bandidos.