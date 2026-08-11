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1926: Bandidos en la Rusia Soviética

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Los bandidos están organizados en un fuerte grupo de más o menos 100 hombres y han adoptado rígidas reglas disciplinarias. En sus dos años de depredaciones han cometido asesinatos y están sindicados de haber sembrado el terror en muchas aldeas. Han atacado los almacenes del gobierno, apoderándose de cantidades de vodka, textiles y otros artículos que han vendido haciendo enormes utilidades. Sus crímenes han sido tan frecuentes que el Ministerio de Asuntos Internos ha despachado una comisión especial para que vea la situación y combata a los bandidos.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.