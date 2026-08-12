Este miércoles 12 de agosto, millones de personas tendrán la oportunidad de observar uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar total. Durante el evento, la Luna se colocará entre la Tierra y el Sol y cubrirá por completo el disco solar durante unos minutos, haciendo que el cielo se oscurezca temporalmente.

El fenómeno recorrerá Groenlandia, Islandia y España, países que se encuentran dentro de la franja de totalidad.

Además, será el primer eclipse solar total visible en Europa desde 1999, por lo que viene generando gran expectativa entre aficionados y expertos en astronomía.

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar total?

El recorrido de la sombra de la Luna durará aproximadamente 96 minutos y comenzará sobre Groenlandia durante la tarde.

Después, la totalidad llegará a Islandia y finalmente alcanzará España, donde el eclipse podrá observarse cerca del horizonte al atardecer.

Quienes se encuentren fuera de la trayectoria de totalidad tampoco se quedarán sin espectáculo. En buena parte de Europa será posible observar un eclipse parcial, con más del 90% del Sol cubierto en ciudades como Londres, París y Dublín.

El eclipse parcial alcanzará a buena parte de Europa. En algunas ciudades, la cobertura será especialmente alta, aunque no llegará a producirse la oscuridad característica de la totalidad. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿A qué hora comenzará el eclipse?

La hora exacta dependerá del lugar desde donde se observe. Por ejemplo, en Reikiavik, Islandia, la totalidad comenzará a las 5:48 p. m. GMT, mientras que en el Parque Nacional Snæfellsjökull empezará a las 5:45 p. m. GMT.

En España, la totalidad comenzará a las 8:26 p. m. CEST en Gijón, a las 8:27 p. m. en A Coruña y a las 8:31 p. m. en Mallorca. El máximo de totalidad alcanzará los 2 minutos y 18 segundos, aunque la duración dependerá de la ubicación exacta del observador.

Para quienes no puedan viajar hasta la zona de totalidad, también existen opciones para seguir el fenómeno desde casa mediante transmisiones en vivo.

Diferentes plataformas ofrecerán imágenes del eclipse desde Groenlandia, Islandia y España, permitiendo observar el momento en que la Luna cubra completamente al Sol.

Horarios del eclipse solar en Latinoamérica

A continuación, los horarios equivalentes en algunos países de Latinoamérica:

México (centro): 11:15 am

Colombia: 12:15 pm

Ecuador: 12:15 pm

Panamá: 12:15 pm

Perú: 12:15 pm

Bolivia: 1:15 pm

Chile: 1:15 pm

Venezuela: 1:15 pm

Argentina: 2:15 pm

Brasil (Brasilia / São Paulo): 2:15 pm

Paraguay: 2:15 pm

Uruguay: 2:15 pm

¿Cómo ver el eclipse solar EN VIVO vía streaming?

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 se podrá seguir en directo en todo el mundo a través de las transmisiones oficiales de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), las cuales incluirán imágenes exclusivas, entrevistas con científicos y análisis especializados.

La NASA iniciará su cobertura a la 1:15 p. m. (hora del Este) mediante sus canales digitales, destacando los momentos de totalidad en Islandia y España, mientras que la ESA transmitirá desde el Observatorio de Javalambre en Teruel a partir de las 19:30 CEST.